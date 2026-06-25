Juan Manuel Cerúndolo se despidió de Eastbourne: un balance positivo antes de Wimbledon

Juan Manuel Cerúndolo cerró su participación en el ATP 250 de Eastbourne tras caer en los cuartos de final ante el local Toby Samuel. Pese a la derrota por 6-3 y 6-4, el tenista argentino redondeó una actuación destacada en la gira sobre césped, logrando por primera vez en su carrera dos victorias consecutivas sobre esta superficie, una faceta que históricamente ha sido un desafío para los jugadores formados en polvo de ladrillo.

Ranking ATP: Juan Manuel Cerúndolo logró el mejor puesto de su carrera tras su histórico Roland Garros

El camino del menor de los Cerúndolo comenzó con un debut exigente frente al belga Raphael Collignon, a quien venció en un ajustado encuentro de tres sets. Posteriormente, dejó en el camino a Arthur Fery, demostrando una adaptación progresiva al césped. Sin embargo, en el duelo decisivo por un lugar en las semifinales, el británico Samuel —quien ingresó al cuadro como lucky loser tras la baja de Francisco Cerúndolo— se impuso con solidez en una hora y 23 minutos de juego.

Juan Manuel Cerúndolo

El panorama de los tenistas argentinos en la antesala de Wimbledon

Con esta eliminación, el ATP 250 de Eastbourne se queda sin representantes nacionales, ya que anteriormente se habían despedido Tomás Martín Etcheverry y Thiago Tirante. Este torneo sirvió como escala final para la puesta a punto de cara al tercer Grand Slam del año.

La delegación argentina ya tiene la mira puesta en el All England Club. A partir del próximo lunes, diez jugadores nacionales buscarán hacer historia en el césped de Londres. La lista de representantes albicelestes en el cuadro masculino incluye a:

Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.

Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry.

Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli.

Thiago Tirante, Román Andrés Burruchaga y Marco Trungelliti. Por su parte, Solana Sierra será la encargada de representar a la Argentina en el cuadro femenino.

Francisco y Juan Manuel Cerúndolo

¿Quién es Juan Manuel Cerúndolo?

Juan Manuel Cerúndolo es uno de los talentos más prometedores del tenis argentino. Nacido el 15 de noviembre de 2001 en Buenos Aires, el zurdo de 24 años atraviesa actualmente el mejor momento de su carrera profesional, alcanzando el puesto 45º del ranking mundial, su mejor ubicación histórica.

Formado en una familia de gran tradición tenística, Juan Manuel irrumpió en la élite mundial en 2021 cuando, con apenas 19 años, se consagró campeón del ATP 250 de Córdoba habiendo ingresado desde la clasificación, un hito que lo convirtió en el primer tenista en lograr un título en su debut en un torneo ATP desde 2004. Conocido por su inteligencia táctica, gran movilidad y un estilo de juego cerebral, el menor de los Cerúndolo ha logrado trascender la etiqueta de "especialista en polvo de ladrillo" para consolidarse como un jugador versátil, capaz de competir en todo tipo de superficies y avanzar firmemente en el circuito profesional.

BP