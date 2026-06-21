Serena Williams jugará el cuadro individual de Wimbledon a los 44 años

El All England Club confirmó este domingo una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos para el deporte mundial: Serena Williams jugará el cuadro individual femenino de Wimbledon 2026. La mítica tenista estadounidense de 44 años recibió un wild card (invitación especial) para disputar el tercer Grand Slam de la temporada sobre el césped londinense a partir del próximo lunes 29 de junio, lo que marca su regreso oficial a la competencia de singles tras su retiro temporario en el US Open 2022.

Serena Williams - Wimbledon

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La ganadora de 23 títulos de Grand Slam ya venía preparando el terreno durante este mes tras anotarse en las modalidades de dobles en Queen's y Berlín. Sin embargo, las buenas sensaciones físicas aceleraron a fondo la decisión de sumarse a la competencia individual en el torneo que la vio coronarse campeona en siete oportunidades.

La estadounidense no pisaba la cancha para un partido de singles desde aquella recordada derrota frente a Ajla Tomljanovic en Nueva York. Cuatro años más tarde, la sed de gloria y el amor por la raqueta la traen de vuelta a un cuadro principal que promete paralizar al circuito de la WTA.

La aventura en Gran Bretaña será por duplicado para la menor de las Williams. Además de buscar la hazaña en solitario, el plantel organizador ya le había otorgado otra invitación para disputar el cuadro de dobles junto a su hermana Venus Williams, reeditando una de las parejas más ganadoras de la historia del tenis en el césped sagrado.

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Aunque el ritmo de juego y la falta de rodaje asoman como sus principales rivales, la jerarquía de la ex número 1 del mundo obliga a mantener los ojos bien abiertos. La última vez que había disputado el certamen británico fue en 2022, sufriendo una tempranera eliminación en primera ronda frente a la francesa Harmony Tan.

Los fanáticos y especialistas ya tachan los días para el próximo viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará el sorteo oficial del cuadro principal. Allí se conocerá el destino y la primera rival de una leyenda viva que busca estirar su leyenda en el torneo más prestigioso del mundo.

LT.