México vs Ecuador, por el Mundial 2026

El apasionante cruce entre México y Ecuador , correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará hoy martes 30 de junio a las 22:00 horas (hora de Argentina) . En territorio argentino, la transmisión en vivo se podrá disfrutar a través de la señal de DSports . El encargado de impartir justicia en el mítico campo de juego mexicano será el experimentado árbitro esloveno Slavko Vincic .

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Cómo llega México

El conjunto azteca, dirigido técnicamente por Javier Aguirre , llega a este choque trascendental de la mejor manera posible y con la ilusión por las nubes frente a su gente. El Tri logró clasificar a esta ronda como líder invicto y con puntaje ideal en el Grupo A , cosechando 9 puntos gracias a sus victorias consecutivas ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). Además del gran rendimiento colectivo, los locales ostentan una sólida marca defensiva al mantener su valla invicta en lo que va del torneo.

Selección de México

Cómo llega Ecuador

Por su parte, el camino de La Tri comandada por el argentino Sebastián Beccacece ha tenido altas dosis de drama y épica. Tras un debut fallido al caer 1-0 con Costa de Marfil y un posterior empate 0-0 ante Curazao, el conjunto sudamericano selló su pasaje como uno de los mejores terceros tras dar un auténtico batacazo histórico: vencer 2-1 a Alemania en la última jornada de la fase regular. Con el ánimo por las nubes tras tumbar a un gigante, los ecuatorianos buscarán romper los pronósticos en suelo ajeno.

Selección de Ecuador

Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido

Raúl Jiménez : El experimentado delantero y referente del área mexicana llega encendido y buscará hacer valer su jerarquía internacional.

El experimentado delantero y referente del área mexicana llega encendido y buscará hacer valer su jerarquía internacional. Julián Quiñones : Un atacante sumamente desequilibrante y veloz en el frente ofensivo que ya sabe lo que es festejar en esta cita mundialista.

Un atacante sumamente desequilibrante y veloz en el frente ofensivo que ya sabe lo que es festejar en esta cita mundialista. Moisés Caicedo : El motor indiscutido del mediocampo de Ecuador, encargado de los relevos, la marca y la distribución clara del balón.

El motor indiscutido del mediocampo de Ecuador, encargado de los relevos, la marca y la distribución clara del balón. Enner Valencia : El histórico goleador y capitán ecuatoriano, cuya presencia física y experiencia en citas límite son la principal carta de peligro de su país.

El histórico goleador y capitán ecuatoriano, cuya presencia física y experiencia en citas límite son la principal carta de peligro de su país. Gonzalo Plata : Extremo punzante que viene con la confianza en alto tras marcar uno de los goles del histórico triunfo frente a los alemanes.

México vs Ecuador: las posibles formaciones

México: Raúl Rangel ; Israel Reyes , Edson Álvarez (o César Montes ), Johan Vásquez , Jesús Gallardo ; Erik Lira , Luis Romo (o Álvaro Fidalgo ), Brian Gutiérrez ; Roberto Alvarado , Raúl Jiménez , Julián Quiñones . DT: Javier Aguirre .

Ecuador: Enner Valencia , Gonzalo Plata ; Nilson Angulo , Pedro Vite , Moisés Caicedo , John Yeboah ; Piero Hincapié , Willian Pacho , Joel Ordóñez , Alan Franco ; Hernán Galíndez. DT: Sebastián Beccacecce

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Las principales plataformas de análisis deportivo y las tendencias en las tarjetas del prode inclinan la balanza en favor de México debido al factor de la localía y su marcha perfecta en el torneo. Los algoritmos predictivos le otorgan al seleccionado local un 54% de probabilidades de ganar en el tiempo regular, frente a un 22% destinado al empate y un 24% para una victoria de Ecuador . El marcador más elegido por los hinchas para arriesgar en el juego de apuestas se debate firmemente entre un ajustado 1-0 o un 2-1 a favor de los aztecas .

Estadísticas y minuto a minuto

BP