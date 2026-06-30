Costa de Marfil vs Noruega, por el Mundial 2026

El partido entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes 30 de junio a las 14:00 (hora de Argentina). El encuentro se llevará a cabo en el Dallas Stadium y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports y la plataforma DGO, bajo el arbitraje del mexicano César Ramos.

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Cómo llega Costa de Marfil

El conjunto africano llega a este cruce tras consolidar un esquema basado en transiciones rápidas y una presión física constante. Los dirigidos por Emerse Faé han demostrado ser un equipo indomable en el contragolpe, logrando clasificar a esta instancia gracias a una sólida disciplina defensiva que les permitió rescatar puntos cruciales en la fase de grupos. La confianza del plantel está en su punto más alto tras superar una zona compleja, y buscarán imponer su velocidad ante una defensa noruega que suele sufrir ante delanteros ágiles.

Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Cómo llega Noruega

Por su parte, Noruega se presenta como uno de los equipos más equilibrados del campeonato, destacando por su estructura táctica y su capacidad para manejar los tiempos del partido. Bajo el mando de Ståle Solbakken, el equipo nórdico ha mostrado una mejora significativa en su bloque defensivo, complementada con una posesión de balón paciente y precisa. Tras una fase de grupos donde priorizaron el orden antes que el riesgo, los noruegos llegan descansados y con la convicción de que su estilo de juego puede neutralizar las virtudes de su rival.

Selección de Noruega en el Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Noruega: las posibles formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Para quienes están analizando sus apuestas para el prode, el encuentro se perfila como uno de los más cerrados de la jornada. Noruega parte con una ligera ventaja, con un 45% de probabilidades de victoria frente a un 30% para Costa de Marfil, dejando un 25% reservado para la posibilidad de un empate. Un resultado proyectado de 1 a 2 a favor de los noruegos aparece como una opción atractiva, aunque la capacidad de respuesta africana obliga a no descartar un resultado ajustado que podría prolongar la definición hasta los minutos finales.

Estadísticas y minuto a minuto

BP