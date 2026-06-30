Francia vs Suecia, por el Mundial 2026

El apasionante duelo entre Francia y Suecia , correspondiente a los 16 avos de final del Mundial 2026 , se disputará hoy martes 30 de junio a las 18:00 horas (hora de Argentina) . En territorio argentino, la transmisión en vivo se podrá disfrutar a través de la pantalla de DirecTV Sports , mientras que el encargado de impartir justicia en el campo de juego será el experimentado árbitro neerlandés Danny Makkelie .

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy: horarios y dónde verlos en Argentina

Cómo llega Francia

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps arriba a esta instancia en un estado de forma sencillamente espectacular tras arrasar en el Grupo I con puntaje ideal. Les Bleus sellaron su pase con tres victorias contundentes: 3-1 ante Senegal, 3-0 frente a Irak y un categórico 4-1 sobre Noruega. Con 10 goles a favor y apenas dos en contra, el combinado galo reafirmó su chapa de máximo favorito al título en esta Copa del Mundo.

Selección de Francia

Cómo llega Suecia

Por su parte, el conjunto escandinavo comandado por Graham Potter clasificó a los dieciséis de final con más dudas que certezas, avanzando como uno de los mejores terceros del Grupo F . Los suecos tuvieron un debut soñado al golear 5-1 a Túnez, pero luego sufrieron un duro golpe al caer por el mismo marcador (5-1) ante los Países Bajos, cerrando la zona con un ajustado empate 1-1 frente a Japón. Para colmo de males, sufren la baja sensible del defensor Isak Hien por una lesión en el muslo.

Suecia ante Japón

Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido

Kylian Mbappé : El temible delantero del Real Madrid ya suma cuatro gritos en el certamen y es la principal carta de desequilibrio de su país.

El temible delantero del Real Madrid ya suma cuatro gritos en el certamen y es la principal carta de desequilibrio de su país. Ousmane Dembélé : Llega encendido tras despacharse con un hat-trick ante Noruega y acumula también cuatro conquistas en su cuenta personal.

: Llega encendido tras despacharse con un hat-trick ante Noruega y acumula también cuatro conquistas en su cuenta personal. Michael Olise : El talentoso mediocampista creativo es el dueño de los hilos del ataque francés y lidera las estadísticas de asistencias del equipo.

El talentoso mediocampista creativo es el dueño de los hilos del ataque francés y lidera las estadísticas de asistencias del equipo. Viktor Gyökeres : El potente ariete sueco es la máxima esperanza de su nación gracias a su enorme presencia física y su gran capacidad de definición.

El potente ariete sueco es la máxima esperanza de su nación gracias a su enorme presencia física y su gran capacidad de definición. Alexander Isak : El movedizo atacante buscará aprovechar los espacios de contragolpe para lastimar a la zaga central de los vigentes subcampeones del mundo.

Francia vs Suecia: las posibles formaciones

Francia : Mike Maignan ; Jules Koundé , Dayot Upamecano , William Saliba , Lucas Digne (o Theo Hernández ); Adrien Rabiot , Aurélien Tchouaméni ; Ousmane Dembélé , Michael Olise , Désiré Doué (o Bradley Barcola ); Kylian Mbappé .

Suecia: Jacob Zetterström ; Gustaf Lagerbielke , Victor Lindelöf , Gabriel Gudmundsson ; Alexander Bernhardsson , Yasin Ayari , Jesper Karlström , Elliot Stroud ; Anthony Elanga , Viktor Gyökeres , Alexander Isak .

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Las principales plataformas de predicciones y las casas de apuestas deportivas inclinan la balanza de manera contundente en favor de una victoria de Francia en el tiempo regular . De acuerdo con el sofisticado superordenador de Opta, la escuadra francesa posee un 75.1% de probabilidades de quedarse con el triunfo antes de una prórroga, mientras que el milagro de Suecia apenas alcanza un 9.5% . El empate y posterior definición por penales se ubica en un 15.4% , siendo el marcador más repetido por los especialistas en el prode un sólido 3-1 a favor de los galos .

Estadísticas y minuto a minuto

BP