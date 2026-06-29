Brasil pasó a octavos y las redes explotaron: los memes más divertidos del triunfo ante Japón en el Mundial 2026

El cruce entre Brasil y Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 no solo mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos, sino que activó la maquinaria creativa de los usuarios en las redes sociales. Con el pitazo final que sentenció la clasificación brasileña, el nombre de ambas selecciones se convirtió rápidamente en tendencia global.

Los internautas no perdonaron y volcaron toda su creatividad en imágenes y videos editados que rápidamente se volvieron virales. Desde comparaciones irónicas sobre el estilo de juego de ambos equipos hasta reacciones exageradas sobre las atajadas y errores defensivos, el humor digital fue el gran protagonista de la jornada.

Kaishu Sano, el futbolista que estuvo preso y marcó ante Brasil en el Mundial 2026

Los mejores memes de Brasil vs Japón

BP