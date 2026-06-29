Marcelo Bielsa llegó solo a Uruguay: su silencio, el respaldo de un referente y la verdad sobre el grito viral

La Selección de Uruguay regresó a Montevideo este lunes tras quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026. En un clima de tensión, Marcelo Bielsa fue el primero en abandonar el aeropuerto de Carrasco por la salida VIP, retirándose en un vehículo particular y sin brindar declaraciones.

La llegada estuvo marcada por la desorganización logística, ya que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) canceló el chárter de regreso, obligando a gran parte del plantel a retornar en vuelos comerciales. El único futbolista que arribó junto a la comitiva fue el defensor Sebastián Cáceres, quien se convirtió en la voz oficial del grupo ante los medios.

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El clima interno en la Selección de Uruguay

Lejos de alimentar los rumores de un quiebre total, Cáceres salió en defensa del técnico argentino al aterrizar en suelo charrúa. "Tengo todo el respeto hacia Marcelo y mucho agradecimiento", expresó el jugador del América de México, al tiempo que desmintió las versiones de un conflicto generalizado.

"Hubo cosas que se dijeron que no fueron verdad, se manipuló mucho lo que se habló para dejar mal a Marcelo", señaló Cáceres, quien además confirmó que existió una reunión de despedida en el vestuario, cuyo contenido prefirió mantener bajo reserva.

Sin embargo, el ambiente en la interna no sería el mejor: trascendió que, antes de dejar México, un Bielsa visiblemente molesto increpó a sus referentes con una frase lapidaria: "Me dejaron solo".

La palabra de la periodista tras el grito viral

El proceso mundialista de Uruguay también quedará marcado por la imagen de Bielsa gritándole a una periodista en pleno campo de juego. Majo Paiva, la cronista que vivió el incómodo momento en el Estadio Guadalajara, rompió el silencio tras el incidente.

En diálogo con El Partidazo de Cope, Paiva aclaró que el estallido del entrenador no fue dirigido hacia ella, sino hacia el camarógrafo de la FIFA que intentaba encuadrar la toma. "Él estaba exacerbado y molesto", explicó.

La periodista reveló que, pese a no ser la responsable, se disculpó con el trabajador —quien no hablaba español—, aunque lamentó profundamente las formas del técnico: "Me dijo que no era manera de hablar y, obviamente, estoy de acuerdo".

El futuro de Marcelo Bielsa

Con la incertidumbre instalada sobre la continuidad de su proyecto, Bielsa se prepara para ofrecer una conferencia de prensa este martes a las 18:00 en el Estadio Centenario. Será la primera oportunidad para que el entrenador dé explicaciones públicas tras un cierre de ciclo que dejó heridas abiertas en el fútbol uruguayo.