Sebastián Beccacece confirmó su salida de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026

La aventura de Ecuador en el Mundial 2026 llegó a su fin de manera abrupta. La caída por 2-0 ante México en los 16avos de final no solo significó la eliminación del torneo, sino también el punto final para la era de Sebastián Beccacece al frente del equipo. Tras dos horas de reunión con los referentes del plantel y la cúpula de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el estratega compareció ante la prensa para oficializar su salida.

México vs Ecuador: el Tri ganó 2-0 y eliminó al equipo de Sebastián Beccacece del Mundial 2026

Un cierre doloroso pero con "paz interior" para Beccacece

Visiblemente conmovido, Beccacece se despidió del cargo haciendo énfasis en que el cumplimiento de su contrato estaba atado al desempeño en la Copa del Mundo. "No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo", declaró el DT en diálogo con DSports.

El entrenador reconoció que el equipo no estuvo a la altura en el duelo decisivo frente a los mexicanos: "El primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario".

Los números de Beccacece como DT de Ecuador

A pesar de la amargura por la temprana eliminación, el técnico argentino defendió el trabajo realizado durante sus 24 partidos al frente de la "Tri". Con un saldo positivo de nueve victorias, 12 empates y solo tres derrotas, el ciclo de Beccacece se destacó por una consolidación institucional y futbolística.

"Lo que dejamos es un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con honestidad y transparencia", afirmó. El entrenador recordó con orgullo la histórica victoria por 2-1 ante Alemania en la fase de grupos, un hito que, a su entender, marcó el nivel real al que puede aspirar el seleccionado ecuatoriano.

Sebastián Beccacece

"No tengo reproches": El futuro de Ecuador

Al mirar hacia adelante, el técnico saliente se mostró convencido de que el trabajo sembrado dará sus frutos a largo plazo. "Cuando llegamos, había negatividad. Todo lo que se fue generando, estoy convencido de que va a dar resultados. Me voy a sentir muy parte de eso y muy orgulloso", concluyó.

Beccacece abandona el cargo con la satisfacción de haber devuelto a Ecuador a los planos competitivos, habiendo terminado segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de la Argentina, y dejando una base de jugadores jóvenes que promete seguir dando que hablar en el continente.

BP