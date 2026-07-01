Inglaterra vs RD Congo, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

Llegó la hora de la verdad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el margen de error se redujo a cero. A partir de las 13:00 horas de este miércoles, Inglaterra se enfrentará ante la gran revelación africana, la República Democrática del Congo, en el marco de los 16avos de final.

Desde el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el encuentro será arbitrado por el jordano Adham Makhadmeh y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Inglaterra

Inglaterra viene de conseguir el liderazgo del Grupo L tras cosechar 7 puntos gracias a los triunfos clave ante Croacia y Panamá, mechados con un empate sin goles frente a Ghana. Si bien los resultados acompañan, la prensa británica sigue exigiendo un juego más vistoso acorde a la jerarquía de su plantel.

Inglaterra

Con el director técnico alemán Thomas Tuchel en el banco de suplentes, el combinado inglés arrastra una racha positiva de 11 partidos sin conocer la derrota.

Por su parte, el implacable Harry Kane es la gran figura inglesa: llega encendido y ya se transformó en el máximo artillero histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo con 11 gritos. En la zona media, la frescura y la distribución de Elliot Anderson será fundamental para quebrar el bloque bajo rival junto a la jerarquía de Jude Bellingham.

Cómo llega RD Congo

República Democrática del Congo vienen de desatar una locura absoluta en el continente africano al meterse por primera vez en su historia en las instancias de eliminación directa de un Mundial. Lograron la hazaña como uno de los mejores terceros tras empatar de forma heroica ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y vencer con un categórico 3-1 a Uzbekistán en la última jornada de grupos.

República Democrática del Congo

El atacante Yoane Wissa, futbolista del Newcastle United, se convirtió en el arma principal de peligro para el entrenador Sébastien Desabre. El delantero metió tres de los cuatro goles del equipo en lo que va del torneo.

Sabiendo que los papeles previos los ubican en un rol de menor favoritismo, el plantel congoleño se preparó mental y físicamente para el juego de desgaste. Desabre admitió públicamente que ensayaron penales en las últimas prácticas, respaldándose en los antecedentes directos en la Copa Africana de Naciones, donde se hicieron fuertes desde los doce pasos.

Inglaterra vs RD Congo: las posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

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