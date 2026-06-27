Uzbekistán le gana 1-0 a RD Congo por el Mundial 2026.

A la par del Portugal vs Colombiam se define en vivo el Grupo K

Cómo llega RD Congo

El seleccionado africano, comandado estratégicamente por el francés Sébastien Desabre, arriba a esta última jornada con la calculadora en la mano pero con el ánimo intacto luego de demostrar que puede plantarle cara a cualquiera en este certamen internacional.

República Democrática del Congo

Los Leopardos sacudieron los pronósticos en el debut absoluto del Grupo K al rescatar un valioso y trabajado empate 1-1 frente a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo. En su segunda presentación, el conjunto congoleño batalló mano a mano en Guadalajara ante Colombia, pero terminó masticando bronca al caer por la mínima diferencia.

Con una unidad en la tabla de posiciones y una diferencia de gol de -1, el panorama es claro: RD Congo necesita imperiosamente quedarse con los tres puntos. Una victoria contundente no sólo les aseguraría un lugar firme en la discusión como uno de los mejores terceros, sino que, si Portugal llega a perder su partido simultáneo ante Colombia, los africanos podrían dar el zarpazo histórico y arrebatarle el segundo puesto.

Cómo llega Uzbekistán

La realidad de los Lobos Blancos que dirige técnicamente el histórico ex defensor italiano Fabio Cannavaro es radicalmente opuesta y transita por estas horas una profunda tristeza al caer eliminados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uzbekistán

El estreno absoluto de Uzbekistán en la historia de las Copas del Mundo comenzó con entusiasmo pero terminó en derrota por 3-1 ante el sólido combinado de Colombia. La segunda jornada fue un verdadero calvario para los de Cannavaro en Houston, sufriendo una durísima e inapelable derrota por 5-0 ante Portugal.

Aunque las matemáticas los dejaron marginados y eliminados de la pelea de forma prematura tras encajar ocho goles en dos partidos, los asiáticos se tomarán este cierre de grupo como una auténtica final. El objetivo del plantel es conseguir sus primeros puntos históricos en un Mundial.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ