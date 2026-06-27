Quiénes son los mejores terceros y los clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en su etapa más vibrante este sábado 27 de junio de 2026, donde la calculadora se convirtió en el jugador más importante en la cancha. Con el nuevo formato del certamen, la pelea por ingresar entre los ocho mejores terceros dejó a varias potencias y sorpresas con el corazón en la boca, esperando milagros futbolísticos para meterse en los 16avos de final.

Uruguay quedó afuera en un Mundial donde algunos terceros clasificaban

Cabo Verde será el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026: cuándo se juega, a qué hora y TV

Varias selecciones de peso pesado ya hicieron los deberes de manera perfecta y miran el panorama con la tranquilidad de estar adentro. El plantel de la Selección Argentina, liderado por su jerarquía habitual, aseguró su pasaje de forma anticipada en el Grupo J tras un andar sólido, sumándose al lote de los candidatos que ya piensan en los cruces de eliminación directa.

Los gigantes que ya esperan en los 16avos

Además de la Albiceleste, el torneo ya tiene confirmados a varios de los dueños de casa y animadores principales de Europa y América. México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Colombia ganaron sus respectivas zonas o sellaron su pasaporte de forma matemática, garantizando su presencia en la próxima ronda del campeonato.

Por el lado de los mejores terceros, la historia se define por detalles mínimos. Combinados como Suecia, Ecuador y Ghana aprovecharon al máximo sus oportunidades y, con 4 unidades en el bolsillo, lideran el ordenamiento provisorio que les da vida de cara a la conformación final del cuadro.

La tabla de los mejores terceros en vivo

LT.