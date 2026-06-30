Alemania en crisis: la prensa fulminó a su selección tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026

La eliminación de Alemania del Mundial 2026 a manos de Paraguay no solo ha sido un golpe deportivo de proporciones épicas, sino que ha desatado un terremoto mediático en el país europeo. Lo que para muchos debía ser el camino hacia la gloria terminó siendo una "pesadilla", forzando a la selección de Julian Nagelsmann a abandonar la competencia antes de lo previsto. Los principales diarios alemanes no han escatimado en calificativos para describir lo que consideran un nuevo fracaso histórico.

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"Una vergüenza": el duro diagnóstico de la prensa alemana

El Süddeutsche Zeitung fue uno de los más lapidarios, calificando la actuación del equipo como una "vergüenza". En su análisis, el medio sentenció: "Alemania sufre una derrota dramática, pero merecida, ante Paraguay y debe abandonar este Mundial antes de los octavos de final. Y, sin embargo, el seleccionador nacional aspiraba a convertirse en campeón del mundo".

Por su parte, el Bild, el diario de mayor circulación nacional, tituló directamente: “Otra pesadilla del fútbol alemán”. A través de sus crónicas, calificaron el paso del equipo por el Mundial como una "actuación desastrosa", mientras que el periodista Alejandro Röhling se refirió a la caída en la tanda de penales como una "humillante derrota".

En el ámbito deportivo, la revista Kicker centró su foco en los errores técnicos durante la definición desde los doce pasos, destacando los "tres fallos fatales", incluido el penal decisivo de Jonathan Tah. Su redactor jefe, Oliver Hartmann, fue contundente: “Nagelsmann no logró aprovechar ni desarrollar las fortalezas de su equipo”.

Nagelsmann, en el centro de la tormenta

Las críticas no se limitaron al rendimiento colectivo, sino que personalizaron el fracaso en la figura del entrenador, Julian Nagelsmann. El Frankfurter Rundschau fue tajante al señalar que el estratega "fracasó como seleccionador nacional" y sugirió que solo la figura de Jürgen Klopp podría ser capaz de revitalizar a la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

El Frankfurter Allgemeine se sumó a esta línea, asegurando que "esta relación no tiene salvación". Según este medio, el técnico "sobreestimó enormemente a su equipo y sus propias capacidades", reflejando una desconexión total entre las expectativas previas y la realidad vivida en el campo de juego.

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La mirada internacional sobre la eliminación de Alemania: un declive inevitable

El impacto de la eliminación trascendió las fronteras alemanas. Spiegel, por ejemplo, utilizó el título "El fiasco de Foxborough" para resumir la jornada. Peter Ahrens, columnista de dicho medio, habló del "declive de una nación futbolística que alguna vez fue grandiosa", sugiriendo que el rendimiento deportivo fue apenas un síntoma del pésimo desempeño estructural de la DFB.

Desde Inglaterra, el Daily Mail calificó el resultado como "la mayor sorpresa del torneo hasta el momento".

En Italia, la Gazzetta dello Sport tampoco fue condescendiente: "El desastre de Alemania: Nagelsmann y los senadores tienen la culpa", cuestionando seriamente si el proyecto actual tiene futuro o si la solución definitiva pasa, inevitablemente, por un cambio de mando en el banquillo.

BP