"Vamos a ganar 1-0": El audaz pronóstico del presidente de Cabo Verde para el partido ante Argentina en el Mundial 2026

La expectativa crece a pasos agigantados. Mientras la Selección Argentina se prepara para el cruce de octavos de final, un rival inesperado y con hambre de gloria ha captado la atención del mundo fútbol: Cabo Verde. El equipo dirigido por Bubista, tras una fase de grupos sorprendente en la que dejó en el camino a seleccionados como España, Uruguay y Arabia Saudita, se encuentra ante el compromiso más importante de su historia deportiva.

Lejos de cualquier complejo de inferioridad, el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, se encargó de subir la temperatura de la previa con un vaticinio directo: "Vamos a ganar por 1-0".

Argentina vs Cabo Verde: cuándo y a qué hora se juegan los 16avos del Mundial 2026

Para el estado insular, que desde su independencia de Portugal en 1975 ha utilizado al fútbol como un símbolo de identidad y representación internacional, el choque en Miami es el escenario perfecto para seguir haciendo historia. Con una población que apenas roza los 600 mil habitantes, la nación africana se ha convertido en la gran revelación del Mundial 2026, y sus autoridades confían en que el sueño puede continuar incluso ante el vigente campeón del mundo.

Selección de Cabo Verde

El tributo a Lionel Messi: Admiración antes del pitazo

Más allá de la picardía y la confianza en el resultado, desde Cabo Verde han dejado claro que el respeto por la figura de Lionel Messi es absoluto. En un gesto protocolar que busca marcar la relevancia del evento, la delegación caboverdiana le entregará al capitán argentino una camiseta de su seleccionado, con su nombre y el mítico "10" en la espalda.

"Es un gran honor enfrentar a Messi. Es muy respetado en Cabo Verde; para nosotros es el mejor del mundo, representa la excelencia y la perfección", aseguró Neves, quien reconoció que, aunque el respeto es total, la ilusión competitiva de sus jugadores no se negocia.

Lionel Messi

Investigan al capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial 2026, por una denuncia de violación

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y TV del duelo por los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, y será transmitido en vivo para todo el país a través de las señales de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante plataformas digitales y servicios de streaming como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

BP