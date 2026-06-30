“Siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue. Es una caída difícil de imaginar, que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla”, inició Marcelo Bielsa su presentación ante los medios presentes en el Estadio Centenario de Montevideo tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026.

“Explicar lo que protagonizamos es una formalidad que sea dicha como sea dicha, por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada. Mi responsabilidad en lo que ha sucedido es muy clara, no puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que yo hice con los recursos con los que contaba no fue suficiente, hicimos lo máximo tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, y claramente no alcanzó”, continuó el entrenador.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Bielsa destacó el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y también del público, asegurando que la relación con él fue “siempre cercana y de apoyo”. El argentino agregó “Sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto a no haber contado con todo lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron”.

Marcelo Bielsa llegó solo a Uruguay: su silencio, el respaldo de un referente y la verdad sobre el grito viral

“Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme”, declaró Marcelo Bielsa sobre su adiós a la Selección de Uruguay.

Bielsa habló de su relación con el plantel y la situación de Fernando Muslera en el Mundial 2026

Consultado sobre si los jugadores le pidieron cambiar el planteo para enfrentar a España, Bielsa lo negó: “Eso no sucedió, y de haber sucedido sería algo que no hablaría bien de los jugadores, pero en realidad no sucedió”. Pese a esto, el argentino reconoció que hubo otros planteos por parte del plantel: “Hubo muchas reuniones y durante mucho tiempo. Los jugadores me plantearon la idea de no entrenar separados en dos grupos y yo lo acepté, lo acepté de buena gana por los argumentos que me dieron. También hubo un pedido vinculado a la duración de las charlas, prefirieron que ese tiempo se redujera y yo también accedí a eso”.

Sobre Fernando Muslera, quien fue reemplazado en el entretiempo contra España tras un claro error en el gol rival, Bielsa respondió que “El día previo Muslera tuvo fiebre, el día del partido no tuvo fiebre y estaba en condiciones absolutas de poder jugar. Le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, a mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos, y Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir. Eso me pareció de una grandeza y de una generosidad impropia del mundo del fútbol actual”.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa: "Nunca expuse a Valverde"

"De ninguna manera considero que expuse a Federico Valverde, yo nunca tuve un problema con él ni hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece, por la cantidad de partidos que juega al año. La repuesta de él fue absoluta generosidad. Creo que no lo expuse, si existe algún conflicto, ignoro el origen, yo nunca he tenido un problema y siempre ha sabido del respeto que yo le tengo", contestó Bielsa al ser consultado sobre la rápida salida del volante de Real Madrid durante la segunda mitad del duelo ante España.

Marcelo Bielsa se disculpó por su exabrupto al finalizar Uruguay vs España

“Antes de terminar, quería hacer una referencia. Una disculpa, entre comillas. Cuando a mí me sacaron la foto para la FIFA yo no sirvo para modelar fotografías, y la segunda referencia, después del partido con España, que hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar cantidad de notas y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad, yo reaccioné contra la tardanza en las preguntas a las que debía responder obligatoriamente y estaba sobrepasado por el dolor. Por eso no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, cerró Bielsa su última conferencia como entrenador de Uruguay.

NZ