Erling Braut Haaland volvió a dar la nota en la Copa Mundial 2026, marcando el 2-1 que sentenció la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil y su clasificación a octavos de final del torneo.

Haaland apareció en el mejor momento posible, tras una actuación con más esfuerzo que situaciones claras, y rubricó su quinto tanto en el Mundial 2026, habiendo convertido dobletes ante Irak y Senegal.

Los impresionantes números de Erling Haaland con Noruega

El fantástico goleador de 25 años convirtió el gol número 60 en sus 53 partidos con la Selección de Noruega. Haaland es el máximo artillero histórico de los Vikingos y está cerca de duplicar los 33 tantos de Jorgen Juve, quien destacó en la década del treinta.

Haaland encabeza el remo noruego en el Mundial 2026

Con Noruega, Erling Haaland tiene más goles que partidos disputados en la Copa del Mundo (5 en 4), las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo (21 en 14) y la UEFA Nations League (19 en 16).

Cruces de octavos de final del Mundial 2026: Noruega se convirtió en el primer europeo entre los 16 mejores

La lucha por ser el máximo goleador del Mundial 2026

Haaland se puso, con un partido más, a un tanto de Lionel Messi, que sigue liderando la tabla con seis goles. Kylian Mbappé espera su turno para mantenerse en la pelea.

NZ