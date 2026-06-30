El Mundial 2026 no solo vive de grandes goles, sino también de historias que marcan a fuego el corazón de los hinchas. La gran aparición del certamen es Yan Diomande, el extremo de 19 años de la selección de Costa de Marfil y figura del RB Leipzig atravesó un duro acontecimiento familiar que marcó su carrera: "Me mandaron de vuelta a África, y lloramos juntos..."

Yan Diomande representando por primera vez en un Mundial a Costa de Marfil

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El atacante esconde un profundo dolor familiar que expuso recientemente en una emotiva carta pública en The Players' Tribune. El deportista confesó que juega al fútbol completamente vacío desde el fallecimiento de su hermana menor, ocurrido en 2025 cuando ella tenía apenas 15 años, transformando esa tragedia en el combustible diario para su carrera profesional.

"Cada vez que anote, me aseguraré de que todos conozcan tu nombre", le dedicó el juvenil marfileño a su hermana en el texto que se volvió viral en las redes sociales. El exjugador del Leganés de España admitió que la cancha es el único espacio donde se siente en paz y donde puede continuar dialogando con ella, convirtiendo cada festejo en un homenaje directo a su memoria.

"Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7"

CARTA COMPLETA DE YAN DIOMANDE

"Querida Roxane..."

"¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con el marcador negro?"

"No conocíamos a ricos ni a pobres. Simplemente conocíamos la felicidad."

"Veía fútbol en la oscuridad y soñaba."

"Los otros niños y yo solíamos ir al pueblo y robar patatas porque teníamos mucha hambre."

"¿Recuerdas cuando conseguí mis primeras botas de fútbol reales y solía dormir con ellas?"

"Tenías 10 años y ya eras mi agente."

"Tú fuiste quien siempre creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían."

"No lo vas a creer, los niños aquí discuten con los profesores."

"Eze y Olise incluso se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: 'Hola chico, eres realmente bueno'."

"Pero todavía no me firmaron."

"Mi visa había terminado. Mi sueño había terminado."

"Fuiste tú quien nunca dejó de creer."

"Desde que moriste, estoy en blanco."

"'Tu hermana se ha ido.'"

"'Ella murió.'"

"'Alguien puso algo en su bebida en una fiesta y ella nunca se despertó.'"

"Eras 15."

"Quizás podría haberte protegido."

"Todo lo que hago en un campo de fútbol es para ti."

"Me aseguraré de que todos sepan tu nombre. El mundo entero."

"No quiero ser rico."

"El campo es el único lugar donde ya me siento como en casa."

"Todo lo que dijiste se hizo realidad."

"Nos vamos mañana al Mundial."

"Cada vez que marque, me aseguraré de que todos sepan tu nombre."

"Siempre dijiste que podía ser mejor que Cristiano."

"'Mi hermano va a ser el mejor del mundo.'"

"Demostraré que tenías razón o moriré intentándolo."

LT.