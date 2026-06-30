El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, viene dando la nota por su constante aparición en distintos partidos de la Copa Mundial 2026, incluso asistiendo a partidos consecutivos en ciudades separadas por distancias considerables. El suizo desplegó una logística extrema que incluyó 27 vuelos a lo largo de las 16 ciudades sede del torneo, dando el presente en 24 cotejos durante poco más de dos semanas.

Gianni Infantino en el Marruecos vs Países Bajos del lunes 29

Una investigación de la BBC constató los movimientos de un jet privado Gulfstream G650ER vinculado a la FIFA. Los datos de seguimiento aéreo revelaron que el avión pasó más de 66 horas en el aire y recorrió al menos 50.122 kilómetros en la Fase de Grupos. El impacto climático estimado de esta aeronave en solo quince días equivale a la huella de carbono que generan 78 personas promedio durante todo un año.

Dos partidos por día y distancias extremas

La ambición del dirigente por pisar cada cancha lo llevó a presenciar dos partidos por jornada en varias ocasiones. El 13 de junio, tras ver jugar a Australia frente a Turquía, el jet completó su tramo más largo con un viaje de 4.507 kilómetros desde Vancouver hasta Miami. El trajín continuó el 15 de junio al cruzar de costa a costa desde Miami a Seattle para el choque entre Bélgica y Egipto, volando luego a Los Ángeles para cerrar la noche con Irán ante Nueva Zelanda.

Infantino, Marco Rubio y Kash Patel, director del FBI

El cierre de la fase de grupos repitió la frenética rutina: el 26 de junio viajó de Miami a Seattle —con escala en Dallas— para el cruce de Egipto e Irán, regresando de inmediato a Florida para la jornada siguiente. En el estadio de Miami, Infantino completó su vigésimo cuarto partido observando el duelo entre Portugal y Colombia, todo en medio de un silencio institucional ante las consultas de la prensa sobre la compensación de las emisiones.

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Críticas por la huella de carbono y el "greenwashing"

Especialistas en transporte sustentable señalaron que los jets ejecutivos contaminan hasta 14 veces más que la aviación comercial. Científicos del clima agrupados en Scientists for Global Responsibility (SGR) ya estiman que la huella total del mega evento continental podría alcanzar los nueve millones de toneladas de CO2e, consolidando a esta edición ecuménica como la más contaminante de la historia del fútbol.

Gianni Infantino

Desde la FIFA se limitaron a emitir un comunicado donde señalaron que su presidente viaja de forma habitual por cuestiones de negocios utilizando alternativas eficientes, alternando vuelos privados y comerciales. No obstante, la polémica golpea directo a la estrategia de sostenibilidad del organismo, que mantiene el compromiso público de reducir sus emisiones a la mitad para el año 2030.

NZ