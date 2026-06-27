Mehdi Taremi explotó contra la FIFA y Estados Unidos tras la eliminación de Irán en el Mundial 2026

La eliminación de Irán en la primera fase del Mundial 2026 desató un verdadero escándalo internacional. Irán empató 1-1 frente a Egipto este sábado por la madrugada en un cierre caótico. A raíz de la igualdad, el país asiático quedó afuera y su capitán, Medhi Taremi, explotó contra la FIFA y Estados Unidos, asegurando de forma tajante que existió una clara intencionalidad de dejarlos fuera de la competencia.

Al momento de dar una conferencia en zona mixta, el capitán y máximo referente iraní rompió el silencio y lanzó durísimas acusaciones.

Mehdi Taremi, máxima figura y capitán de Irán

Visiblemente indignado por el trato recibido durante la logística del torneo en Norteamérica, donde tienen prohibido permanecer en el país y son obligados a abandonar el territorio apenas terminan sus partidos, Taremi no se guardó nada: "Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo".

Al ser consultado sobre si sentía que los funcionarios estadounidenses y la propia FIFA preferían ver a Irán eliminado, el delantero sentenció: "Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar".

Luego, agregó: "Ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera".

Promesas rotas y el dardo directo a Gianni Infantino

La furia del capitán del seleccionado iraní también salpicó directamente a la máxima autoridad del fútbol mundial. Taremi reveló detalles de una charla privada que mantuvieron con el dirigente suizo en el debut mundialista ante Nueva Zelanda, la cual terminó quedando en la nada con el correr de los días.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada", disparó, exponiendo el trasfondo geopolítico y organizativo que rodeó la estadía de su delegación.

FMZ