Argentina vs Jordania: seguí la previa en vivo del partido por el Mundial 2026

A partir de las 23:00 horas de este sábado, Argentina enfrenta a Jordania en el cierre del Grupo J y el país vuelve a paralizarse para la tercera función de la Selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el boleto a los 16avos de final ya asegurado en el bolsillo gracias a los triunfos previos, el combinado argentino se presenta con el único objetivo de sumar para certificar el liderazgo perfecto de la zona.

La previa de Argentina vs Jordania

El banderazo argentino volvió a copar las calles

La previa comenzó a palpitarse desde muy temprano en las plazas y avenidas principales de la Dallas, la ciudad sede donde se jugará el partido.

Una impresionante marea de hinchas argentinos desafió el clima y armó una fiesta inolvidable con banderas, bombos y el infaltable cancionero de la hinchada nacional para celebrar la clasificación y bancar al equipo antes del cruce de esta noche a las 23:00 horas.

A pesar de que aún no abrieron las puertas del ATYT Stadium de Dallas, los argentinos poco a poco se van aproximando al estadio.

Los posibles titulares de Lionel Scaloni para cuidar piernas

Con el pase de ronda garantizado, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni aprovechará este compromiso ante el conjunto asiático para realizar una profunda rotación en el once inicial. Lionel Messi será suplente.

La idea principal es darle rodaje a quienes sumaron menos minutos en el certamen, preservar de tarjetas a los amonestados y cuidar el físico de las piezas clave de cara al inicio del mata-mata en los 16avos de final.

Julián Álvarez sería titular ante Jordania

El once que se perfila para ser titular es: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nico Paz, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina vs Jordania: un historial sin antecedentes oficiales

A diferencia de los duelos previos del grupo, el enfrentamiento de esta noche ante Jordania marcará un hito absoluto en las estadísticas: será la primera vez en la historia que ambas selecciones absolutas se vean las caras.

Argentina vs Jordania

El campeón del mundo pondrá a prueba su recambio frente a un rival que necesita sumar de a tres de forma urgente para soñar con el milagro de avanzar de fase.

FMZ