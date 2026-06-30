Argentina vs Cabo Verde: Scaloni ajusta piezas en Kansas y define el equipo antes de volar a Miami

La Selección Argentina completó este martes una exigente jornada de entrenamientos en el complejo deportivo del Sporting Kansas City, enfocada en el crucial partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni comandó las acciones tácticas con el objetivo de pulir el funcionamiento colectivo antes de emprender el viaje hacia el búnker definitivo en el estado de Florida.

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Los futbolistas iniciaron la jornada con una activación de fuerza en el gimnasio del Compass Minerals, para luego trasladarse a la cancha. Allí, el cuerpo técnico dispuso tres estaciones de velocidad, coordinación y técnica con balón, buscando mantener el ritmo e intensidad física que exige la instancia de mata-mata en la Copa del Mundo.

En el segundo bloque de la práctica, Lionel Scaloni tomó las riendas conceptuales y puso énfasis en los ejercicios de posesión. La prioridad estuvo en generar superioridad numérica en ofensiva y aceitar los movimientos de desmarque para la búsqueda de espacios entrelíneas, un factor que el cuerpo técnico considera clave para romper el cerrojo defensivo africano.

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Este miércoles 1 de julio, la delegación nacional realizará un último entrenamiento a puertas cerradas en horario matutino en Kansas, sirviendo como el ensayo futbolístico final donde el DT definirá el once titular. Por la tarde, la delegación armará las valijas para emprender el vuelo chárter rumbo a la ciudad de Miami.

Las dudas siguen siendo las mismas, los laterales y el nueve. Nicolás Tagliafico ya está optimo para ir de arranque, pero el buen nivel y rápida adaptación de Facundo Medina es la incógnita del lateral izquierdo, mientras que por el derecho, la aparición de Exequiel Palacios fue todo una sorpresa, pero Nahuel Molina es quien le gana la pulseada natural a Gonzalo Montiel. Lautaro Martínez es quien apunta a ser el nueve titular sobre Julián Álvarez, pero todo se define en la próximas horas.

LT.