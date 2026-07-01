La Selección Argentina ya está en modo "mata-mata" y Lionel Scaloni comienza a definir el equipo para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque el técnico ya tendría varios nombres definidos, vuelve a surgir la misma duda en el ataque: ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? ¿Quién acompañará a Lionel Messi?

Mundial 2026: ¿Cuándo podrían enfrentarse Argentina e Inglaterra?

Lionel Messi

Hasta hace algunos partidos, la Araña corría con ventaja en la pelea por un lugar entre los titulares. Sin embargo, sus últimas actuaciones reabrieron el debate y Lautaro Martínez volvió a meterse de lleno en la consideración de Scaloni.

El "Toro" Martínez le gana la pulseada a la "Araña" Álvarez para ser titular ante Cabo Verde

Lautaro Martínez, el capitán del Inter de Milán, es el que pica en punta para arrancar desde el inicio contra Cabo Verde. El bahiense fue titular en los tres partidos de la primera fase y viene con el ánimo por las nubes tras sacarse la espina y convertir su primer gol en un Mundial (de penal ante Jordania), rompiendo una racha de nueve partidos sin marcar en este torneo.

Cómo le fue a la Selección cada vez que jugaron Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Lautaro Martínez

Scaloni no ahorró elogios para él en la última conferencia: "Lautaro está haciendo un trabajo espectacular, más allá de que convierta o no... Estamos muy contentos". Su tremendo sacrificio físico y despliegue parecen darle, por ahora, una luz de ventaja para el duelo en Miami.

Por el otro lado, Julián Álvarez no está atravesando su mejor momento en Norteamérica. Afectado en la previa por una lesión de tobillo que lo dejó un mes inactivo, La Araña acumula 143 minutos de juego en el torneo (ante Argelia, Austria y Jordania) sin haber podido registrar goles ni asistencias.

Julián Álvarez

Por ahora, está quedando lejos de aquella versión letal de Qatar 2022 y de la pelea por la Bota de Oro que hoy lidera Messi junto a Kylian Mbappé, ambos con 6 tantos.

Para colmo, la cabeza del delantero cordobés está bajo los focos del planeta fútbol por motivos extra futbolísticos. Tras sus declaraciones bomba pidiendo salir del Atlético de Madrid, este mismo miércoles Joan Laporta, presidente del Barcelona, sacudió el avispero al confirmar una oferta formal para quedarse con el ex River: "El jugador quiere venir", aseguró el mandatario de cara al reemplazo de Lewandowski.

FMZ