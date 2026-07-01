Mundial 2026: ¿Cuándo podrían enfrentarse Argentina e Inglaterra?

El fixture de la fase eliminatoria del Mundial 2026 mantiene en vilo a los fanáticos del fútbol internacional ante la chance de un emparejamiento de alto voltaje. Al haber finalizado ambos seleccionados en el primer puesto de sus respectivas zonas (Argentina en el Grupo J e Inglaterra en el Grupo L), sus caminos se ubicaron en el mismo sector del organigrama general. Esto anula cualquier cruce prematuro y traslada el hipotético enfrentamiento directamente a la última semana de competencia.

Con doblete de Harry Kane, Inglaterra lo remontó 2-1 ante RD Congo y avanzó a los octavos del Mundial 2026

En qué instancia se cruzarían Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra solo podrían enfrentarse en las semifinales de la Copa del Mundo. Para que el planeta fútbol sea testigo de este clásico, las dos delegaciones están obligadas a superar tres instancias consecutivas de eliminación directa: dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

De concretarse la lógica deportiva, la cita histórica ya tiene coordenadas confirmadas: se disputará el miércoles 15 de julio de 2026 en el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) . El ganador de este cruce obtendrá el boleto a la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.

La Selección de Inglaterra ya está en 8avos de final del Mundial 2026

Cómo viene Inglaterra en el Mundial 2026

El combinado dirigido por Thomas Tuchel logró un paso fundamental en sus aspiraciones mundialistas. Luego de liderar su grupo con un triunfo ante Croacia (4-2) y un empate frente a Ghana (0-0), el conjunto europeo abrió la jornada de play-offs con éxito.

En el encuentro disputado hoy por los dieciseisavos de final, Inglaterra venció 2-1 a la República Democrática del Congo en un trámite cerrado pero efectivo. Con este resultado, los británicos aseguraron su pasaje a los octavos de final, donde ya tienen rival confirmado: se medirán ante México el próximo domingo 5 de julio. En caso de avanzar, sus posibles oponentes en cuartos saldrán de la llave que integran Brasil y Noruega.

Cruces de octavos de final del Mundial 2026: Noruega, Francia, México e Inglaterra se metieron entre los 16 mejores

Cómo viene Argentina en el Mundial 2026

Por su parte, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni arriba a los mano a mano con paso firme y puntaje ideal. La Albiceleste selló su pasaje a la ronda eliminatoria tras derrotar consecutivamente a Argelia por 3-0, a Austria por 2-0 y, recientemente, cerrar el Grupo J con un triunfo por 3-1 ante Jordania.

El próximo desafío del vigente campeón será este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) , cuando se enfrente a la sorpresiva selección de Cabo Verde por los dieciseisavos de final en la sede de Miami. Si el equipo de Lionel Messi y compañía sortea con éxito al conjunto africano, se posicionará en los octavos de final (martes 7 de julio en Atlanta) para medirse contra el vencedor del duelo entre Australia y Egipto. En unos hipotéticos cuartos de final, en el horizonte asoman rivales de la talla de Colombia o Suiza.

La Selección Argentina comandada por Lionel Messi

El historial de Argentina e Inglaterra en los Mundiales

El archivo histórico entre ambas naciones en Copas del Mundo registra cinco capítulos oficiales , con un balance estadístico que favorece levemente a los europeos, aunque los sudamericanos celebraron en las citas más determinantes:

Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra se impuso por 3-1 frente al seleccionado nacional.

Inglaterra se impuso por 3-1 frente al seleccionado nacional. Inglaterra 1966 (Cuartos de final): El local venció 1-0 en el mítico Wembley, un partido recordado por la polémica expulsión de Antonio Rattín que motivó la posterior creación de las tarjetas de juego.

México 1986 (Cuartos de final): La victoria más célebre de Argentina por 2-1, con la firma eterna de Diego Armando Maradona a través de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en el Estadio Azteca.

La victoria más célebre de Argentina por 2-1, con la firma eterna de Diego Armando Maradona a través de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en el Estadio Azteca. Francia 1998 (Octavos de final) : Tras una igualdad de 2-2 en el tiempo regular (goles de Batistuta y Zanetti), Argentina avanzó de fase imponiéndose 4-3 en la definición por penales gracias a las atajadas de Carlos Roa.

: Tras una igualdad de 2-2 en el tiempo regular (goles de Batistuta y Zanetti), Argentina avanzó de fase imponiéndose 4-3 en la definición por penales gracias a las atajadas de Carlos Roa. Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): El antecedente más cercano en Copas del Mundo finalizó con victoria inglesa por 1-0, mediante un gol de penal convertido por David Beckham.

BP