Argentina vs Jordania: cómo le fue a la Selección cada vez que jugaron Julián Álvarez y Lautaro Martínez

La Selección Argentina se presenta esta noche a las 23:00 horas frente a Jordania con la tranquilidad de tener el deber cumplido, pero con una rotación que promete llevarse todas las miradas. Lionel Scaloni prometió cambios y eso sucederá en el equipo.

Al tener asegurado el pase a los 16avos de final, Lionel Scaloni decidió dosificar cargas y confirmó lo que muchos esperaban: Lionel Messi arrancará en el banco de suplentes. Sin el capitán en cancha, el cuerpo técnico pateó el tablero y mandará desde el inicio a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, reabriendo el debate por el "doble nueve".

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Selección Argentina

De hecho, el único sobreviviente del equipo titular será Emiliano Dibu Martínez, quien se mantendrá bajo los tres palos para consolidar su ritmo tras la fractura en el dedo que lo tuvo a maltraer en la previa de la cita mundialista.

Radiografía del doble nueve: ¿Cómo les fue a Julián y a Lautaro jugando juntos?

Para Scaloni, juntar a sus dos artilleros principales nunca fue la primera opción. El estratega de la Selección Argentina siempre priorizó el equilibrio y por eso el duo Álvarez-Martínez es una carta que se usa en ocasiones muy exclusivas. Si bien compartieron cancha en 15 oportunidades a lo largo de este ciclo, sólo fueron titulares juntos en 9 partidos.

Hay un patrón claro en el búnker argentino: la dupla la rompe cuando falta el 10. En 6 de esas 9 titularidades compartidas, Messi no formó parte del once inicial, obligando a los dos delanteros a repartirse el frente de ataque sin una referencia fija.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez

En cuanto a la efectividad de la dupla, el rendimiento frente al arco rival muestra una paridad absoluta pero también deja en claro que todavía falta aceitar los circuitos de juego. Cuando compartieron el once inicial, la balanza goleadora quedó perfectamente equilibrada con tres goles para cada uno.

Por otro lado, asociarse de forma directa para anotar ha sido un recurso sumamente difícil: en todo el ciclo, registran una sola asistencia entre sí, que ocurrió en un amistoso ante Jamaica cuando el ex River definió tras un pase del capitán del Inter.

FMZ