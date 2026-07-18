Eduardo Coudet explotó tras la derrota de River en Copa Argentina y le tiró un palito a la dirigencia

La histórica goleada 3-1 sufrida ante Aldosivi en Salta caló hondo en el mundo River. El golpazo de quedar afuera de la Copa Argentina 2026 en los 16vos de final expuso una alarmante versión del equipo, y quien no ocultó su fastidio y profunda preocupación fue el entrenador, Eduardo Coudet

En una conferencia de prensa sin concesiones, el Chacho le puso nombre al rendimiento de sus dirigidos y asumió la culpa del momento.

"Lo de hoy fue un papelón"

El técnico del Millonario fue contundente desde el primer minuto al analizar los 90 minutos en el Padre Ernesto Martearena, desmarcando por completo el resultado de cualquier factor externo y apuntando al bajo rendimiento colectivo.

"Tenemos que ser realistas. Lo de hoy, de parte nuestra, fue un papelón, no le encuentro otra palabra, más allá de respetar a todos los rivales. En el fútbol argentino podés perder contra cualquiera, pero siento que el equipo no transmitió lo que debe transmitir dentro del campo. No me gustó nada", disparó sin filtro.

Al ser consultado sobre las falencias tácticas y los drásticos cambios que metió antes del entretiempo, Coudet reconoció que el equipo nunca hizo pie en ninguna zona: "Siento que no transmitíamos lo que tenemos que transmitir. El equipo no se veía bien en ninguna línea. Intentamos tener más presencia, más disputa, pero hemos perdido muchísimos duelos... La energía tiene que ser otra. No lo hemos mostrado en casi ninguna faceta del juego y en ninguna etapa del partido. Ha sido un partido muy malo. Tenemos que revertirlo 100%".

El estado físico de las figuras y el mercado de pases

El DT también hizo hincapié en el bache futbolístico de varios futbolistas pesados de la plantilla, haciendo una mención especial sobre la dupla de ataque: "Lucas Beltrán y Rafael Borré venían parados, pero bueno. La realidad es que no podemos mostrar esta imagen, no es lo que veo en la semana. No sé por qué nos cuesta tanto lo que trabajamos al ejecutarlo en los partidos. Hay que trabajar y buscar soluciones. Excusas podríamos encontrar un montón, pero después de hacer este partido, nos tenemos que hacer responsables".

Con el libro de pases todavía abierto, el entrenador reiteró la necesidad de jerarquizar el plantel para plasmar su idea futbolística, aunque aclaró que el margen de espera se terminó: "No nos gustó la imagen, lo que hemos transmitido. Hay que trabajar... Tenemos la intención de armar algo bueno y lindo, que la gente se sienta identificada, pero para eso necesitamos completar el mercado, pero bueno, tenemos que mejorar muchísimo. Todavía no hemos podido lograrlo y todavía necesitamos tiempo".

Además, ante la consulta sobre la situación de los futbolistas relegados del plantel profesional, cortó de raíz la polémica: "Lo de apartar a los jugadores fue una decisión del club, 100% de la institución".

Por último, el director técnico se enfocó en el clima tenso que se vivió en Salta, donde la tribuna estalló con cánticos contra los futbolistas, y les exigió carácter de cara al reinicio del torneo local en el Monumental.

"En una semana competimos otra vez por el torneo local, en cancha de River... Acá hay que saber dónde estamos y hay que ser valiente y revertir esta imagen, que fue muy pobre. Esto es River, tenemos que representarlo de otra manera", sentenció.

FMZ