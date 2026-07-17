Argentina llegó a una Nueva York afectada por el humo a dos días de la Final del Mundo

Nueva York recibió a la delegación de la Selección Argentina cubierta de humo. Una centenar de incendios que se registraron en Canadá tuvieron repercusiones del otro lado de la frontera, condicionando la región metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y otros estados. Allí España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026.

Humo en Nueva York

Argentina pisó suelo neoyorkino cerca de la medianoche del jueves, en un vuelo que también padeció factores climáticos, ya que salió demorado por las lluvias en Atlanta. La delegación se trasladó al hotel Hilton Hills y se prepara para la actividad de este viernes.

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¿Puede el humo condicionar la Final del Mundo?

La MLS, liga estadounidense de fútbol, retomó su actividad a pocos días de finalizar el Mundial 2026. Sin embargo el humo fue protagonista, y el duelo entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se suspendió por la "mala calidad en el aire". Chicago también se vio afectada por los efectos del humo y se privó de ver el debut de Robert Lewandowski en su equipo de fútbol.

Argentina realizó un último entrenamiento en Atlanta

El cronograma de la Selección Argentina en Nueva York

Argentina descansará en el hotel con su primer actividad prevista para horas de la tarde. Desde las 16.30 de Nueva York, el plantel realizará un entrenamiento a puertas cerradas en las instalaciones del Red Bull Ney York. Más tarde, desde las 18.35, Lionel Scaloni dará su conferencia de prensa junto a un jugador, que de repetirse lo ocurrido en vísperas a las otras finales del ciclo, será Emiliano Martínez.

NZ