Las 31 "jugadas sucias" que la derrotada Inglaterra dice que Argentina cometió en el partido

La histórica victoria de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra metió a la Albiceleste en la final de la Copa del Mundo 2026 y desató una insólita catarata de quejas en la prensa británica. El prestigioso diario The Telegraph lideró las críticas acusando formalmente al equipo de Lionel Scaloni de desplegar un arsenal de "trucos sucios" para dominar el partido de manera psicológica y física.

Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

“Los maestros sudamericanos de las artes oscuras estuvieron a la altura de su reputación en la semifinal del Mundial”, aseguró el artículo.

Las "artes oscuras" de Argentina bajo la lupa británica

El medio británico publicó un repaso que enumera las denominadas "31 artimañas sucias", detallando el minuto exacto de partido en el que ocurrió cada una. La acusación central apunta a que los futbolistas argentinos aplicaron una dosis de pragmatismo y “picardía criolla” para sacar de quicio a sus rivales.

Argentina vs. Inglaterra

De acuerdo al informe de la prensa inglesa, el "plan de perturbación" comenzó desde el minuto uno de juego, cuando Alexis Mac Allister le hizo falta al volante Elliot Anderson. Enseguida, fue Leandro Paredes quien golpeó a Jude Bellingham, quien según el reporte era un objetivo central de esta presunta estrategia.

Argentina vs Inglaterra: el golpe de Jude Bellingham a Valentín Barco que desató un escándalo en el final

El enojo con Messi y la bandera de Malvinas

El enojo en el Reino Unido no se limitó únicamente a las faltas tácticas sobre el césped. The Telegraph y otros portales sensacionalistas como The Sun apuntaron contra Lionel Messi y Enzo Fernández, acusándolos de ejercer el rol de "directores del caos" al seguir constantemente al árbitro estadounidense Ismail Elfath camino al túnel durante el entretiempo para condicionar sus decisiones.

Argentina vs. Inglaterra

La prensa inglesa también reportó con indignación la exhibición de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto de profundo valor histórico y folclórico que, según los medios mencionados, debería ser elevado a la FIFA como un reclamo formal por manifestaciones políticas en el torneo.

NZ