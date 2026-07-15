Argentina vs Inglaterra: Lionel Scaloni expresó su emoción tras clasificar a otra final de un Mundial

La Selección Argentina volvió a escribir otra página dorada en la historia de los mundiales al vencer 2-1 de forma agónica a Inglaterra en Atlanta. Tras el estallido de los festejos en el vestuario, Lionel Scaloni se presentó en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium y, con una mezcla de orgullo y profunda emoción, analizó el histórico pase a la gran definición del certamen.

Fiel a su estilo calmo pero conmovido por la entrega de sus dirigidos, el director técnico de la Albiceleste no escatimó en elogios para el plantel. "Este grupo no deja de sorprenderme la verdad", confesó sin vueltas el estratega de Pujato.

Visiblemente impactado por la capacidad de reacción del equipo, que debió revertir un marcador adverso ante los británicos, añadió: "Lo que demuestran los jugadores es impresionante".

El agradecimiento a la hinchada: "Somos únicos de verdad"

Uno de los puntos más altos de la noche en Estados Unidos fue el impresionante marco de público argentino, un factor que para el entrenador resultó determinante para inclinar la balanza en el epílogo del encuentro.

Scaloni se rindió ante el aliento de los miles de fanáticos que coparon las tribunas: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido". Su declaración dejó en claro que la comunión entre el equipo y la gente sigue siendo el motor principal de este ciclo.

Argentina 2 - 1 Inglaterra

La final contra España en el horizonte

Con el pasaje asegurado para el partido decisivo del próximo domingo en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, el DT palpitó lo que será el choque ante la Roja de Luis de la Fuente en busca del ansiado bicampeonato mundial.

Al ser consultado sobre el durísimo desafío que se viene ante el combinado europeo, Scaloni fue realista pero contundente respecto al desgaste y al esfuerzo realizado por sus futbolistas: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil".

La Scaloneta está otra vez a un solo paso de la gloria eterna y su líder sabe que este plantel tiene el fuego sagrado intacto para volver a hacer historia.

FMZ