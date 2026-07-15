Qué dijeron los diarios de Francia tras la derrota ante España en la semifinal del Mundial 2026

La primera semifinal del Mundial 2026 dejó secuelas en Europa. El contundente triunfo de España por 2-0 sobre Francia en Dallas desató dos realidades completamente opuestas en las portadas de los diarios de ambos países. Por un lado, la alegría y la ilusión de una Roja finalista; por el otro, un clima de absoluta decepción, autocrítica feroz y la sensación de un "naufragio total" en el seleccionado francés.

La eliminación caló hondo en Francia, especialmente por la fecha patria del 14 de julio. Los principales diarios y analistas deportivos de ese país no tuvieron contemplaciones a la hora de calificar la floja actuación de los dirigidos por Didier Deschamps, señalando que el equipo estuvo "ampliamente superado".

Kylian Mbappé fue autocrítico tras la eliminación de Francia: "No hicimos lo necesario para llegar a la final"

Kylian Mbappé no tuvo una gran tarde y quedó eliminado del Mundial 2026

Uno de los principales diarios en golpear fue el prestigioso L’Équipe, que ilustró su portada con una imagen solitaria de Kylian Mbappé, resumiendo la noche con el contundente título: "Desastre en Dallas".

La crónica describió un partido de "sentido único" donde los Bleus fallaron en la gran cita y apuntó a un ataque "absolutamente irreconocible" conformado por Dembélé, Olise y Barcola.

La portada de L’Équipe

Por su parte, Le Figaro no anduvo con vueltas y calificó la eliminación como "un naufragio total y un 14 de julio arruinado rotundamente". El medio catalogó los primeros 45 minutos como "los peores de la selección francesa en el peor momento posible" y apuntó contra Deschamps por realizar cambios "demasiado tardíos y errados".

En esa misma sintonía, Le Monde tituló: "Fin del sueño azul: Les Bleus, dominados y eliminados", mientras que Le Parisien sumó ironía en su cobertura al publicar: "Se cancela el espectáculo de fuegos artificiales...".

La otra cara de la moneda: fiesta e ilusión en España

España ya espera en Nueva York por el ganador de Argentina vs. Inglaterra para disputar la gran final el próximo domingo 19 de julio. Mientras tanto, a Francia solo le quedará masticar la bronca de una despedida dolorosa y prepararse para el partido por el tercer puesto.

La gran final se disputará el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16:00 horas (horario argentino). La sede será el imponente Estadio Nueva York Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium), situado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

FMZ