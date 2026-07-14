España es el primer finalista de la Copa Mundial 2026, en un hito muy destacado, y poca veces visto, en su trayectoria Mundialista. La selección comandada por Luis de la Fuente hizo un excelente partido en Dallas, neutralizando a la temerosa Francia para eliminarla con marcada superioridad.

Selección de España en el Mundial 2026

Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro clasificaron a España para la segunda Final del Mundo de su historia, instancia en la que luce un 100% de efectividad.

El antecedente de España en la Final del Mundo

La Selección de España jugó su primera, y hasta el próximo domingo única, Final del Mundo el 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica. La Final del Mundial 2010 la enfrentó con Países Bajos.

España campeón del Mundial 2010

España se apoyó en su arquero Iker Casillas para llegar a una prórroga en la que brilló Andrés Iniesta, autor del gol más importante en la historia del Fútbol de España, ese que moldeó el 1-0 final en tiempo extra.

España golpeó otra vez y Pedro Porro puso el 2-0 ante Francia en la semifinal del Mundial

El equipo conducido por Vicente del Bosque, histórico entrenador de Real Madrid, se nutrió con la base del Barcelona de Guardiola, y un estilo de juego muy marcado que cambiaría la tradicional “Furia” por el “tiki-taka” que todavía acompaña el destino de la Roja.

España campeón del Mundial 2010

España formó en la final con: Iker Casillas; Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol, Joan Capdevilla; Xabi Alonso, Sergio Busquets; Pedro Rodríguez, Xavi Hernández, Andrés Iniesta; David Villa.

NZ