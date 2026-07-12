Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026: se repetirá la mítica camiseta azul de México 86

La Selección Argentina se prepara para disputar una batalla deportiva y emocional frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En las últimas horas, comenzó a ganar fuerza en los pasillos de la concentración albiceleste la posibilidad de dejar de lado la tradicional camiseta celeste y blanca para saltar a la cancha con la indumentaria alternativa de color azul, emulando la histórica gesta de los cuartos de final de México 1986.

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La indumentaria titular de los británicos es completamente blanca, lo que no genera un conflicto reglamentario directo con el diseño a bastones de la Scaloneta. Sin embargo, cuestiones de marketing, mística y la designación administrativa de la FIFA sobre la condición de local y visitante en esta llave de semifinales podrían inclinar la balanza para que el equipo capitaneado por Lionel Messi reviva el uniforme azul marino.

Mística, cábalas y el recuerdo imborrable de Diego

El debate estalló de inmediato entre los hinchas en las redes sociales, donde se trazan paralelismos inevitables con la tarde consagratoria de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca. Aunque la indumentaria azul también se utilizó con dolor en las finales perdidas de Italia 1990 y Brasil 2014, el recuerdo del '86 pesa más en el inconsciente colectivo de los hinchas de cara a este clásico.

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El utilero y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni aguardan la confirmación oficial del lado organizativo de la indumentaria para el encuentro en Norteamérica. Mientras el plantel define los detalles futbolísticos para neutralizar la ofensiva inglesa comandada por Harry Kane, la marca de las tres tiras que viste a la Selección ya palpita el impacto comercial que generaría ver a Lionel Messi con el modelo suplente en un partido de semejante magnitud.

LT.