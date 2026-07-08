El histórico ciclo de Franco Armani en River habría llegado a su fin. A los 39 años, y tras haber marcado una época dorada en los tres palos del Monumental, el arquero campeón del mundo tomó la decisión de irse del Millonario.

Según informó el periodista Germán García Grova, el Pulpo decidió interrumpir su contrato, el cual vencía en diciembre de 2026, para sellar su vuelta a Atlético Nacional de Colombia, la otra institución donde es considerado una leyenda absoluta.

Con el puesto de suplente tras la erupción del juvenil Santiago Beltrán en River y tras un último semestre con muy poco rodaje debido a las lesiones, apenas sumó 135 minutos entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, el Pulpo priorizó terminar su carrera adentro de la cancha y cumplirá su postergado sueño de colgar los guantes en Medellín.

Franco Armani, histórico arquero de River

Pese a que en los meses previos su representante, Martín Aráoz, había intentado bajarle el tono a los rumores de una salida anticipada remarcando el esfuerzo del arquero por recuperarse físicamente, las negociaciones avanzaron con firmeza en los últimos días.

Armani ya se encuentra cruzando papeles con la dirigencia del Verde de la Montaña para formalizar su regreso tras ocho años, según informó el propio periodista anteriormente mencionado.

Por su parte, la comisión directiva de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, cumplirá con la palabra empeñada de respetar la voluntad del ídolo. Ante esto, el club ya se encuentra planificando una despedida especial y a la altura de su legado para que el hincha pueda ovacionarlo por última vez en el Monumental.

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Los números de Franco Armani en River

Armani se marcha de River tras ocho temporadas consecutivas en las que se transformó en uno de los arqueros más ganadores de la historia grande del club. Desde su llegada a principios de 2018 por pedido de Marcelo Gallardo, edificó grandes estadísticas:

Partidos oficiales: 366

366 Vallas invictas: 165

165 Goles recibidos: 288

288 Títulos: 10 (ocho competencias nacionales y dos internacionales, destacándose la histórica Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid).

FMZ