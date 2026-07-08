Giro inesperado en el Atlético de Madrid: luego de la polémica, abre la puerta a la venta de Julián Álvarez

La planificación de la próxima temporada en el Atlético de Madrid ha dado un vuelco radical. En medio de la disputa del Mundial 2026, donde Julián Álvarez brilla con la camiseta de la Selección Argentina, la dirigencia del club ha cambiado su postura histórica y, por primera vez, analiza seriamente la salida del delantero argentino.

Julián Álvarez dijo que quiere irse del Atlético Madrid y estalló la polémica: el club lo chicaneó y los hinchas incendiaron su camiseta

Un cambio de postura impulsado por los inversores

La evaluación sobre el futuro de "La Araña" ya no es una cuestión meramente deportiva, sino financiera. Según trascendió, Apollo, el fondo de inversión estadounidense y accionista mayoritario de la institución, es el principal impulsor de esta medida.

El periodista especializado Matteo Moretto, en diálogo con En La Pizarra de Radio MARCA, confirmó que el club "está viendo cómo solucionar el tema si no se va a quedar", rompiendo con la reticencia que existía hace apenas unas semanas. El jugador, por su parte, ya había enviado señales claras tras el duelo ante Austria en la fase de grupos: "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", declaró, dejando expuesta su intención de cambiar de aire.

Julián Álvarez

¿Cuánto pide el Atlético de Madrid por Julián Álvarez?

La cifra que el Atlético de Madrid pretende recaudar por su máxima figura es contundente. De acuerdo con las estimaciones de mercado, el precio final de la operación se ubicaría, sin margen de duda, por encima de los 100 millones de euros, con proyecciones que hace un mes rozaban los 130 millones.

La postura del fondo Apollo es clara: priorizar una venta al extranjero para maximizar el retorno económico. En este sentido, el Arsenal aparece como el candidato más sólido fuera de España. Sin embargo, el Barcelona no se rinde y, tal como se esperaba, prepara una ofensiva formal apenas concluya la cita mundialista.

Julián Álvarez en el Mundial 2026

Renovación en el plantel del Atlético Madrid: ¿quiénes llegan?

Mientras la incertidumbre rodea a Álvarez, la secretaría técnica del club no se detiene y avanza en otras operaciones para reforzar el plantel:

Morten Hjulmand: El volante danés del Sporting Lisboa es la prioridad. Sus representantes se encuentran actualmente en Madrid, a la espera de que el Atlético y el club portugués sellen el acuerdo definitivo.

Kang-In Lee: El mediapunta es otro de los nombres que está a un paso de concretar su llegada al conjunto capitalino. Según los últimos reportes, el jugador ya tendría todo acordado para firmar un vínculo de larga duración, que lo uniría a la institución hasta 2031.

El Atlético de Madrid se prepara para una ventana de transferencias movida, donde la posible salida de su goleador estrella podría financiar la reestructuración completa de un equipo que busca volver a la cima del fútbol europeo.

BP