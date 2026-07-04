Marruecos se metió entre los mejores ocho: cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Con los octavos de final en juego, cada día el cuadro es más chico y hoy ya tendremos a los dos primeros clasificados. Se terminó el sueño canadiense y Marruecos se metió en la próxima fase: ganó 3-0, le bajó el pulgar a una de las anfitrionas y ya no existen "partidos faciles"

Todos los cruces de octavos

Los africanos "ya igualaron" su mejor participación. Llegaron a Semis en Qatar 2022, pero en ese momento había un partido menos, por lo que el sexto partido ya es una realidad para Marruecos y espera por Paraguay o Francia, igual que el Mundial pasado.

El seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro se mide ante los Galos por un lugar entre los ocho. Viene de eliminar a Alemania por penales, pero en un partido cargado de tensión, los sudamericanos irán a por otra "Utopía Imposible".

LT.