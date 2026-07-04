Vozinha: el arquero de Cabo Verde reveló su emotivo cruce con Lionel Messi

El infartante triunfo 3-2 de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el tiempo suplementario dejó muchísimas cosas por contar. Sin embargo, la gran historia de la noche en Miami, más allá de la sufrida clasificación albiceleste, fue la destacada actuación de Vozinha.

El arquero de 40 años, que se transformó en una auténtica muralla africana y le ahogó el grito de gol a Lionel Messi en cuatro oportunidades claras, rompió el silencio tras el partido y reveló los detalles de un cruce inolvidable con el capitán argentino.

Vozinha, el flamante arquero de Cabo Verde

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que complicó a la Selección Argentina el Mundial 2026

La emotiva charla con Lionel Messi

A corazón abierto, el arquero revivió el momento exacto en el que el diez de la Scaloneta se acercó a felicitarlo tras el cierre del partido: "Me acerqué a él y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y me dijo: 'Buen trabajo. Eres un arquero muy bueno. Tu gente debería estar orgullosa de vos'".

Para Vozinha, el gesto del astro mundial significó tocar el cielo con las manos: "Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí".

Vozinha junto a Lionel Messi

La interacción no quedó solo en un frío saludo. El arquero caboverdiano, conmovido por el reconocimiento del mejor del mundo, aprovechó la oportunidad para expresar su admiración y hacerle un pedido muy especial.

"Le di las gracias y le respondí: 'Gracias, Leo. Sos el mejor'. Luego le pedí su camiseta, me sonrió y me dijo: 'Por supuesto. Te la voy a dar en el túnel de los vestuarios'. Momentos como este los recordaré toda la vida", confesó con orgullo.

Orgullo nacional: "Pusimos a nuestro país en el mapa"

A pesar de la lógica tristeza por haber quedado a las puertas de una hazaña histórica en los penales, el histórico arquero se mostró sumamente conforme con el nivel de los Tiburones Azules, quienes le empataron el partido dos veces al vigente campeón del mundo y vendieron carísima su derrota.

"Muchos pensaban que Argentina ganaría fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial. Nos vamos orgullosos de haber demostrado al mundo que sabemos jugar al fútbol", disparó con firmeza, enviando además un noble mensaje para lo que queda de la Copa del Mundo: "Hemos dado lo mejor de nosotros y les deseamos mucha suerte a los futuros ganadores".

Cabo Verde

Finalmente, Vozinha dejó una reflexión profunda sobre el legado que este plantel le hereda al deporte de su país de cara al futuro. Estoy verdaderamente agradecido y honrado de haber formado parte de este increíble viaje. Abrimos la puerta para las futuras generaciones, y espero que volvamos aún más fuertes para conquistar nuevos logros.

"Hoy, aquellos que no conocían Cabo Verde ya saben dónde está y quién es el pueblo caboverdiano. Mostramos nuestro talento, nuestra resiliencia y la alegría que nos define", concluyó el gran héroe de la noche mundialista.

FMZ