Canadá vs Marruecos, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no tiene descanso y este sábado comienzan los octavos de final. A partir de las 14:00 horas. la anfitriona Canadá se mide ante la complicada Marruecos en busca de un lugar en cuartos de final.

Desde el imponente Houston Stadium, el encuentro será arbitrado por el inglés Michael Oliver y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Canadá

Canadá está viviendo un auténtico sueño en su propio país. Tras superar la fase de grupos con un rendimiento sumamente competitivo, el conjunto norteamericano llega con el ánimo por las nubes luego de vencer de manera agónica a Sudáfrica por 1-0 en los 16avos de final, gracias a un gol de Stephen Eustáquio sobre la hora.

Canadá

Bajo la conducción táctica de Jesse Marsch, los canadienses registran una gran marca de 9 goles a favor y solo 3 en contra en lo que va del certamen. Su gran figura, Jonathan David, lidera la ofensiva con tres gritos sagrados y promete ser una amenaza constante para la defensa africana.

La gran noticia para los locales es el regreso paulatino de su máxima estrella, Alphonso Davies. El lateral del Bayern Múnich sumó minutos ante los sudafricanos tras arrastrar molestias musculares y podría meterse en el once inicial. La cara negativa de la moneda es Ismaël Koné, quien quedó descartado del torneo por una fractura.

Cómo llega Marruecos

Marruecos quiere repetir e incluso superar la gesta de 2022, cuando se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de un Mundial. En la ronda previa, demostraron su tremenda templanza al eliminar a los Países Bajos en una tanda de penales infartante tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

Marruecos

El combinado africano no conoce la derrota en lo que va del certamen norteamericano. En la fase de grupos, cosecharon un valioso empate frente a la poderosa selección de Brasil y sumaron triunfos clave ante Escocia y Haití para clasificar en el segundo lugar de su zona.

Con el interminable arquero Yassine Bounou como garantía absoluta bajo los tres palos y el liderazgo de Achraf Hakimi por la banda derecha, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi cuenta además con el gran presente de Ismael Saibari, quien ya lleva tres anotaciones en esta Copa del Mundo.

Canadá vs Marruecos: las formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari.

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