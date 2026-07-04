Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

La acción de sábado continúa con un partido que mantendrá a todos los fanáticos atentos a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A partir de las 18:00 horas, Paraguay se enfrenta ante Francia por los octavos de final.

Desde el Filadelfia Stadium, el encuentro será arbitrado por el uzbeko Ilgiz Tantashev y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.

Cómo llega Paraguay

Paraguay llega a este encuentro con el pecho lleno de orgullo. En los 16avos de final, el conjunto guaraní protagonizó un auténtico batacazo al dejar en el camino a la poderosa Selección de Alemania en una dramática definición por penales, luego de sostener con austucia un empate 1-1 a lo largo de los 120 minutos reglamentarios.

Paraguay

Bajo el orden táctico del argentino Gustavo Alfaro, Paraguay ha vuelto a sus raíces más competitivas, combinando un bloque defensivo sumamente aguerrido con transiciones verticales letales. En la fase de grupos ya demostró su carácter al avanzar en una zona compleja junto al local Estados Unidos, Australia y Turquía.

La gran bandera futbolística sigue siendo Julio Enciso, el joven talento que marcó el gol frente a los germanos y continúa en un nivel superlativo. En el mediocampismo se destaca la entrega inagotable de Andrés Cubas para equilibrar los hilos, acompañado por la jerarquía en la zaga de su capitán Gustavo Gómez.

Cómo llega Francia

Francia avanza a paso firme en el Mundial 2026, ratificando por qué se les considera aspirantes al título. En la ronda eliminatoria anterior, el combinado galo no dejó margen para las dudas y superó con absoluta autoridad a Suecia por un contundente 3-0.

Francia

El conjunto dirigido tácticamente por Didier Deschamps se adjudicó el liderazgo absoluto de su grupo por encima de Senegal, Noruega e Irak, demostrando un fútbol equilibrado y peligroso por momentos. La jerarquía individual de su plantel le permite resolver partidos de máxima exigencia con extrema facilidad.

Con un frente ofensivo de elite mundialista liderado por su gran figura estelar Kylian Mbappé, acompañado por el desequilibrio de Michael Olise en los metros finales, Francia cuenta con herramientas de sobra para romper cualquier cerrojo defensivo que se le proponga en el campo de juego.

Paraguay vs Francia: las posibles formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

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