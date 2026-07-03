Vozinha, el arquero de Cabo Verde que complicó a la Selección Argentina el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue entregando historias inéditas y el partido de 16avos de final que tanto sufrió Argentina grabó a fuego un nombre en las páginas doradas de la competencia: Vozinha, el arquero de Cabo Verde.

A sus 40 años, el experimentado arquero africano firmó una actuación memorable, entre las que se destacaron cuatro atajadas colosales a Lionel Messi, obligando al campeón del mundo a batallar hasta el tiempo suplementario para conseguir la clasificación.

Luego del golazo inicial de Messi a los 28 minutos del primer tiempo, Cabo Verde logró reaccionar y emparejó las acciones en el complemento gracias al tanto de Deroy Duarte. Fue en ese momento de paridad cuando la figura de Vozinha se agigantó para convertirse en una pared infranqueable ante cada pincelada del astro rosarino, estirando el desenlace y privando a la Argentina de la victoria en los 90 minutos reglamentarios.

La primera gran intervención llegó a los 62 minutos, cuando Lautaro Martínez asistió magistralmente al capitán argentino dejándolo mano a mano en el área; Messi sacó un fuerte remate de derecha, pero el cuerpo del arquero bloqueó el grito.

Diez minutos más tarde, el 1 reaccionó con puros reflejos felinos para desactivar un tiro libre rápido que el 10 ejecutó por sorpresa hacia el palo desprotegido.

La tercera joya del tiempo regular ocurrió en el cuarto minuto de adición, conteniendo un disparo rasante y esquinado desde la puerta del área que hubiese significado la eliminación directa de los africanos sobre la hora.

Ya en el inicio de la prórroga, Vozinha volvió a lucirse al despejar con mano cambiada un tremendo zurdazo de primera de la Pulga tras un error en la salida de su equipo.

Luchó en el fútbol y tocó el cielo con las manos

Lo llamativo de la explosión mundial de Vozinha es que se produjo tras una extensa carrera transitada por los márgenes del fútbol europeo y africano. Tras formarse en el Batuque de su país, pasó por el CS Mindelense y luego inició un periplo que lo llevó por destinos extravagantes, como Progresso de Angola, el Zimbru Chișinău de Moldavia, el Gil Vicente de Portugal, el AS Trenčín de Eslovaquia y el AEL Limassol de Chipre.

Dueño del arco de los Tiburones Azules de manera ininterrumpida desde el año 2012, Vozinha llegó al Mundial 2026 tras una temporada discreta en el G.D. Chaves de la segunda división portuguesa, donde apenas había disputado 15 partidos.

Vozinha y Lionel Messi

Nadie podía prever que, a sus 40 años y al borde del retiro, se metería en el selecto grupo de futbolistas longevos en disputar una Copa del Mundo y que se marcharía a casa habiéndose ganado el respeto absoluto del planeta fútbol, sellado en un emotivo abrazo final con el propio Lionel Messi.

FMZ