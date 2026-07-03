“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido en el torneo. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, pensamos que a partir de ahí íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario”, inició el análisis Messi tras la tremenda victoria argentina sobre Cabo Verde.
El capitán fue autocrítico con la actuación del equipo, aunque destacó las virtudes de reacción: “No los pudimos presionar bien, ellos golpearon con sus armas, sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada. Hicimos un desgaste muy grande, jugando bien o jugando mal, ahora a descansar, pensar en lo que viene y tratar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que las hubo, y corregir las malas, que creo hoy fueron muchas”.
La magia de Messi destrabó Argentina vs Cabo Verde: 20 goles en Mundiales para el capitán argentino
“Esta selección viene demostrando hace mucho que compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que en partidos así es importante”, destacó el capitán sobre Argentina, que marcó dos goles desde el tiro de esquina.
NZ