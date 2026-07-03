Argentina vs Cabo Verde: Lionel Scaloni analizó el partido y la sufrida clasificación a octavos del Mundial 2026

El pase de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó muchas cosas para cortar. Fiel a su estilo reflexivo, sincero y sin casarse con los elogios, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa a corazón abierto en Miami.

Lionel Scaloni

Lejos de ocultar el sufrimiento que significó el 3-2 en el tiempo suplementario ante Cabo Verde, el director técnico albiceleste aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje contundente a quienes subestimaban el cruce y dejó una frase para llevarle tranquilidad a los hinchas de cara a lo que viene.

"¿Preguntaban si íbamos por la parte buena del cuadro? Espero que ahora se den cuenta que no hay rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde, sabíamos que iba a ser un rival duro. Se sufrió demasiado, merecíamos haber ganado lógicamente, pero eso no quita que el rival puso las cosas difíciles", comenzó el DT de Argentina.

La muestra de carácter en los momentos más difíciles

A la hora de analizar la respuesta de sus dirigidos ante las adversidades del partido, Scaloni no escató en elogios para el temple del plantel, recordando el desgaste extremo. "Recuerdo la prórroga en Qatar y fue parecido. El equipo ha terminado muy cansado. Hasta el tiempo reglamentario el equipo estaba bien. Cuando jugás con el corazón, al final termina en esto".

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Argentina 3 - 2 Cabo Verde

Respecto al desarrollo del juego y las fallas detectadas, el entrenador fue claro en su postura de priorizar la intimidad del grupo. "Lo negativo lo hablaré con ellos, pero destacamos lo positivo. Este equipo nunca baja los brazos. Al final nosotros nos llevamos la victoria".

"Recibimos los golpes en los momentos puntuales y lo sacamos adelante. Se puede mejorar, lo hablaremos", reconoció el técnico, quien además sumó un punto alto: "Hemos hecho gol de pelota parada y eso se trabaja bastante. Es una cosa a destacar. La muestra de carácter el equipo siempre la da. Recibís el empate, te lo vuelven a empatar. Es ahí donde quiero hacer hincapié. Los caminos no fueron los correctos, pero lo importante es que pasamos".

La desconfianza constante y el gen del argentino

Con la honestidad brutal que lo caracteriza, Scaloni confesó que su experiencia en el fútbol lo convirtió en un hombre sumamente precavido y que jamás celebra antes de tiempo. "Yo soy un poco desconfiado. Nunca me veo clasificado. Siempre soy desconfiado porque la experiencia me ha dado eso. Yo creo que es algo que no me va a cambiar. El partido estaba feo y se podía ir para el otro lado tranquilamente", reveló.

Haciendo una radiografía de lo que significa vestir la camiseta celeste y blanca, el DT dejó en claro que la responsabilidad es enorme. "Nosotros somos Argentina, significa ser esto: sufrir, no dar una por perdida. Cabo Verde dio el 200% y eso en el fútbol es un montón. Eso equipara un montón".

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"Los palos los recibís, el rival ataca y te genera situaciones. Hemos estado a la altura del partido a pesar de que todos pensaban que iba a ser un paseo. Lo mejor que tiene el equipo es que recibe palos y sigue y sigue. Estuvimos a la altura, si lo haces bien o mal, la pelota no caía, no encontrábamos ese último pase... El equipo siempre intentó, llevó la iniciativa", agregó Scaloni.

La crítica interna y el imperdible mensaje para la gente

Pensando en el futuro inmediato y en el cruce ante Egipto en Atlanta, el oriundo de Pujato señaló las complicaciones del fixture y la importancia del descanso. "Hoy el equipo estuvo, estuvo siempre. Ahora a descansar. Cuando más necesitás el descanso, menos días tenés. Corregiremos lo que tengamos que corregir. Hay cosas que tengo en la cabeza y lo miraremos", advirtió con la mente puesta en la próxima ronda.

Para cerrar la conferencia, Scaloni le envió un mensaje directo al público argentino, mezclando la exigencia con su habitual sentido del humor. "El mensaje para los hinchas es que no hay nada fácil. Esto es Argentina. No es lo mismo la camiseta argentina que la de otro país. Somos un poco soberbios, pero no es lo mismo. Tenés que tener bastante coraje y agallas para sufrir. Vamos a seguir igual. Que disfruten y se tomen un té de tilo, jajaja", concluyó entre risas.

FMZ