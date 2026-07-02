Selección Argentina: Scaloni habla en conferencia de prensa antes del duelo clave ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La actividad en la concentración de la Selección Argentina en Miami comenzará a las 15.45 (hora argentina). Lionel Scaloni, acompañado por un jugador del plantel, dialogará con los medios de comunicación en la tradicional conferencia de prensa previa a cada encuentro.

Se espera que el estratega albiceleste realice un análisis exhaustivo de Cabo Verde, el rival de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y que brinde detalles sobre el estado físico de sus dirigidos, además de entregar las primeras señales respecto a la alineación para el partido de este viernes.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Lionel Scaloni dirige su partido 100 con la Selección Argentina ante Cabo Verde y hará historia en el Mundial 2026

Tres incógnitas para el armado del equipo que enfrentará a Cabo Verde

A pesar de la solidez del grupo, el cuerpo técnico aún mantiene tres interrogantes en la estructura titular que saltará al césped del Hard Rock Stadium:

Lateral izquierdo: La disputa entre Nicolás Tagliafico , recuperado de su desgarro en el sóleo, y Facundo Medina , quien cumplió con creces durante la ausencia del ex Ajax.

Zaga central: La evolución de Cristian Romero tras su golpe en la rodilla ante Austria será determinante. Si el "Cuti" no llega al 100%, Nicolás Otamendi mantendrá su lugar en la defensa.

El ataque: Tras su gol ante Jordania, Lautaro Martínez pisa fuerte en la consideración, aunque la competencia con Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi sigue abierta.

Entrenamiento de la Selección Argentina

Argentina vs Cabo Verde: día, horario y cómo ver por TV los 16avos del Mundial 2026

Último entrenamiento antes del choque decisivo

Tras la conferencia, la Selección se trasladará al predio Florida Blue del Inter Miami. A partir de las 19 (hora argentina), el plantel llevará a cabo su última práctica antes del enfrentamiento ante Cabo Verde.

Los primeros 15 minutos del entrenamiento serán abiertos para la prensa, mientras que el resto de la sesión se realizará a puertas cerradas. Allí, Scaloni terminará de ultimar los detalles tácticos para el encuentro que se disputará este viernes con la ilusión de seguir avanzando en la máxima cita mundialista.

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y TV del duelo por los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, y será transmitido en vivo para todo el país a través de las señales de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante plataformas digitales y servicios de streaming como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

BP