El insólito regalo que prepara el presidente de Cabo Verde para Lionel Messi antes del duelo por el Mundial 2026

La expectativa en el país africano, que disputa su primera Copa del Mundo, es absoluta. Tras finalizar segundos en el Grupo H por detrás de España, Cabo Verde se prepara para el partido más importante de su historia ante la Selección Argentina este viernes por los 16avos del Mundial 2026,

"Vamos a ganar 1-0": El audaz pronóstico del presidente de Cabo Verde para el partido ante Argentina en el Mundial 2026

En este contexto, el presidente del país africano, José Maria Pereira Neves, reveló en una entrevista reciente que el país ha preparado un presente especial para el capitán de la Albiceleste. "Es un gran honor recibir a Lionel Messi y a la Selección Argentina", afirmó el mandatario, confirmando que le entregarán una camiseta oficial de la selección de Cabo Verde con el número 10 y el nombre de Messi estampado en la espalda.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Admiración, pero con hambre de gloria

Más allá del reconocimiento a la trayectoria del astro rosarino, Neves dejó en claro que la cortesía quedará de lado una vez que el árbitro dé el pitazo inicial en el Hard Rock Stadium. El presidente caboverdiano destacó la determinación de su equipo y se animó a dar un pronóstico arriesgado. "Vamos a afrontar a Argentina y a Messi con la misma determinación, la misma voluntad y con el deseo de ganar y alcanzar la siguiente fase", declaró Neves.

El mandatario fue más allá y se mostró optimista sobre el resultado final: "Creo que Cabo Verde puede vencer a Argentina por 1-0". Para el líder africano, este partido representa la oportunidad de seguir haciendo historia: "Fuimos a este Mundial para escribir nuestro propio destino, que es enfrentarnos a campeones", sentenció.

Cabo Verde en el Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y TV del duelo por los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, y será transmitido en vivo para todo el país a través de las señales de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante plataformas digitales y servicios de streaming como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

BP