Qué es la "Teoría del 1%": el mantra que motiva a Cabo Verde antes de enfrentar a Argentina por el Mundial 2026

Tras sellar su histórica clasificación a los dieciseisavos de final en su primera participación mundialista, un video del vestuario de Cabo Verde recorrió el mundo. El cántico "Um por cento, um por cento" se convirtió en el lema de un equipo que se siente subestimado.

Lejos de intimidarse por las proyecciones de las supercomputadoras, que apenas le otorgan un 10.76% de chances ante la Selección Argentina, el plantel ha hecho de la desconfianza externa su mayor combustible.

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"Las estadísticas son solo teorías"

Humberto Bettencourt, segundo entrenador del equipo, fue contundente al respecto desde la concentración en Tampa. "Las estadísticas son teorías. Lo que realmente cuenta es lo que ocurre dentro de las cuatro líneas", sentenció. Para el cuerpo técnico caboverdiano, los porcentajes que marcan los especialistas son irrelevantes frente a la convicción del grupo: "Nos centramos en nuestras ambiciones, expectativas y en el valor que define a este equipo", añadió.

Selección de Cabo Verde

Cabo Verde, el archipiélago frente a las costas de Senegal, vive un fenómeno social sin precedentes. Al ser la nación menos poblada en alcanzar la fase eliminatoria de un Mundial, el impacto ha sido total. Desde aquel recordado 3-0 ante Esuatini que marcó el inicio del camino, el país pasó de vender entradas a precios simbólicos en el Estadio Nacional de Praia a protagonizar el cruce más importante de su historia ante el equipo de Lionel Messi, buscando agigantar una leyenda que, para ellos, recién empieza.

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La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, y será transmitido en vivo para todo el país a través de las señales de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante plataformas digitales y servicios de streaming como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

BP