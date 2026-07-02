Portugal vs Croacia, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 regala un partidazo por los 16avos de final. A partir de las 20:00 horas de este jueves, Portugal y Croacia se miden mano a mano por un lugar en los octavos de final. Cristiano Ronaldo vs Luka Modric, duelo de leyendas.

Desde el estadio de Toronto, el encuentro será arbitrado por el noruego Espen Eskås y se podrá ver a través de TyC Sports.

Cómo llega Portugal

Portugal accedió a esta fase decisiva de eliminación directa tras quedarse con el segundo puesto del Grupo K por detrás de una sólida Colombia. Si bien la plantilla rebosa de nombres de primerísima línea, el rendimiento general del equipo dejó más dudas que certezas en el plano futbolístico.

Cristiano Ronaldo, el líder de Portugal

La escuadra de los Lusos debutó con un deslucido empate 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, reaccionó a puro fuego sagrado con una contundente goleada por 5 a 0 sobre Uzbekistán y selló su pasaje tras aburrir con una pálida igualdad sin goles ante el conjunto cafetero en la jornada decisiva.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal sabe que no tiene margen de error si desea bordar la primera estrella mundial de su historia. Cristiano busca igualar la gesta de Messi en Qatar, pero el equipo necesita urgentemente que engranen piezas clave del mediocampo hacia adelante como Vitinha, Joao Neves y la inventiva de Bruno Fernandes para asistir de manera limpia a su capitán.

Cómo llega Croacia

Croacia asume este reto con la resiliencia grabada a fuego en su ADN. Los dirigidos por Zlatko Dalić demostraron una vez más que nunca se los puede dar por muertos en los duelos de mata-mata, habiendo finalizado en la segunda posición del parejo Grupo L.

Luka Modric, el histórico capitán de Croacia

Los croatas s iniciaron su aventura mundialista encajando un durísimo golpe al caer por 4 a 2 contra Inglaterra. Sin embargo, fieles a su estirpe batalladora, enderezaron el rumbo con una ajustada victoria 1 a 0 sobre Panamá y firmaron la clasificación definitiva gracias a un trabajado triunfo por 2 a 1 frente a Ghana en la última fecha.

A sus 40 años, Luka Modric sigue manejando los hilos del mediocampo ajeno al paso del tiempo, secundado por la experiencia de Mateo Kovacic e Ivan Perisic. No obstante, la gran figura del equipo en la fase de grupos fue el defensor Joško Gvardiol, quien sostiene una estructura sólida atrás que buscará asfixiar los circuitos creativos de Portugal.

Portugal vs Croacia: las posibles formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir.

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