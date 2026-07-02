España vs Austria, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue con la ronda de los 16avos de final y, abriendo la jornada de este jueves, la candidata España pone primera en los mata-mata: a partir de las 16:00 horas, enfrentará a la complicada Austria.
Desde el Estadio Los Ángeles, el encuentro será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg y se podrá ver en vivo a través de DSports.
Cómo llega España
España llega tras ratificar su chapa de candidato al quedarse con el primer lugar del Grupo H con 7 unidades, producto de un sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde, la categórica goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y el trabajado triunfo por 1-0 ante Uruguay.
Los españoles se respaldarán en sus grandes pilares. El arquero Unai Simón es uno de ellos, manteniendo su valla completamente invicta. Además, tendrán a disponibilidad a la jerarquía de Pedri y al joven estrella Lamine Yamal.
No obstante, no todo es felicidad en el búnker ibérico. El cuerpo técnico aguardará hasta último momento la evolución de Nico Williams y Yeremy Pino, quienes terminaron con diversas dolencias físicas y golpes tras el extenuante partido contra Uruguay.
Cómo llega Austria
El camino de Austria ha sido una montaña rusa. Los europeos fueron parte del Grupo J que integró la Selección Argentina y logró quedarse con el segundo puesto luego de vencer 3-1 a Jordania, sufrir la derrota ante la Albiceleste por 2-0 y de empatar en un partidazo 3-3 ante Argelia.
Fieles a las tácticas de Rangnick, los austríacos basan su propuesta en un despliegue físico brutal y transiciones rápidas comandadas por el experimentado Marcel Sabitzer y la intensidad de Konrad Laimer en la zona media.
La principal preocupación radica en la última línea: recibieron goles en cada una de sus presentaciones en la zona de grupos y conceder esas ventajas ante la jerarquía española podría resultar letal para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
España vs Austria: las posibles formaciones
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Lamine Yamal.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.
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