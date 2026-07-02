jueves 02 de julio del 2026
Mundial 2026

España vs Austria, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

Tras ganar su grupo sin recibir goles, España abre la jornada del jueves en ante un rival durísimo por los 16avos de final de la Copa del Mundo. La jerarquía de la Roja se mide el despliegue físico y las transiciones rápidas de Austria.

España vs Austria
España vs Austria, por el Mundial 2026. | AFP
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue con la ronda de los 16avos de final y, abriendo la jornada de este jueves, la candidata España pone primera en los mata-mata: a partir de las 16:00 horas, enfrentará a la complicada Austria.

Desde el Estadio Los Ángeles, el encuentro será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega España

España llega tras ratificar su chapa de candidato al quedarse con el primer lugar del Grupo H con 7 unidades, producto de un sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde, la categórica goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y el trabajado triunfo por 1-0 ante Uruguay.

españa
España

Los españoles se respaldarán en sus grandes pilares. El arquero Unai Simón es uno de ellos, manteniendo su valla completamente invicta. Además, tendrán a disponibilidad a la jerarquía de Pedri y al joven estrella Lamine Yamal.

No obstante, no todo es felicidad en el búnker ibérico. El cuerpo técnico aguardará hasta último momento la evolución de Nico Williams y Yeremy Pino, quienes terminaron con diversas dolencias físicas y golpes tras el extenuante partido contra Uruguay.

Cómo llega Austria

El camino de Austria ha sido una montaña rusa. Los europeos fueron parte del Grupo J que integró la Selección Argentina y logró quedarse con el segundo puesto luego de vencer 3-1 a Jordania, sufrir la derrota ante la Albiceleste por 2-0 y de empatar en un partidazo 3-3 ante Argelia.

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Austria, rival de la Selección Argentina en el Grupo J

Fieles a las tácticas de Rangnick, los austríacos basan su propuesta en un despliegue físico brutal y transiciones rápidas comandadas por el experimentado Marcel Sabitzer y la intensidad de Konrad Laimer en la zona media.

La principal preocupación radica en la última línea: recibieron goles en cada una de sus presentaciones en la zona de grupos y conceder esas ventajas ante la jerarquía española podría resultar letal para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

España vs Austria: las posibles formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Lamine Yamal. 

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Estadísticas y Minuto a Minuto

 

FMZ

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