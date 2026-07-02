Suiza vs Argelia, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

La jornada de 16avos de final cierra con un partido a la medianoche argentina. A partir de las 00:00 horas del viernes, Suiza y Argelia se enfrentarán en la búsqueda por un lugar en los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el BC Place Vancouver, el partido será arbitrado por el argentino Yael Falcón Pérez y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Suiza

Suiza, conducido tácticamente por Murat Yakin, sacó a relucir todo su oficio internacional para quedarse con el segundo lugar del Grupo B tras cosechar 6 unidades.

Suiza

Los suizos iniciaron su travesía mundialista con una contundente e inapelable victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, un resultado que les dio el colchón de confianza necesario. En la segunda jornada, sufrieron un ajustado traspié al caer por 1-0 ante la jerarquía de Canadá, pero sellaron su boleto a los mata-mata en la fecha decisiva con un trabajado y estratégico triunfo por 2-0 frente a Qatar.

Suiza se apoyará en la enorme jerarquía de su columna vertebral, liderada por el eterno mediocampista Granit Xhaka y las notables intervenciones del arquero Gregor Kobel.

Cómo llega Argelia

Argelia, por su parte, viene de quedarse con el tercer puesto del Grupo J, el cual integró con la Selección Argentina. La escuadra argelina comenzó su andar con una dura derrota por 3-0 ante la Albiceleste. Rápidamente se recuperaron venciendo 2-1 a Jordania y abrocharon su pasaje histórico en la última jornada tras protagonizar un electrizante y dramático empate 3-3 ante Austria.

Argelia, uno de los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J

El técnico Vladimir Petković conoce a la perfección el fútbol europeo y sabe que la clave para lastimar a los helvéticos estará en las transiciones rápidas de defensa a ataque.

Todas las miradas y las esperanzas del pueblo argelino están puestas en el gran presente del extremo Riyad Mahrez quien llega encendido tras destrozar líneas en la primera ronda, secundado por la pegada de Ibrahim Maza y el olfato goleador de Amine Gouiri en el área.

Suiza vs Argelia: las posibles formaciones

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.

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