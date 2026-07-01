La Selección Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, partido que marcará un hito el combinado nacional. Lionel Scaloni alcanzará los 100 partidos al frente de la Albiceleste, consolidándose como el segundo director técnico que logra un centenar de presencias al frente del seleccionado mayor. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el campeón del mundo buscará dar el primer paso en los mano a mano.
El camino Scaloni: del interinato a la gloria máxima
El ciclo de Lionel Scaloni comenzó a fines de 2018 como un interinato envuelto en dudas y críticas mediáticas. El de Pujato dejó su puesto en las categorías juveniles y tomó las riendas de un equipo quebrado tras la mala experiencia en el Mundial de Rusia. Con pleno apoyo dirigencial por parte de Claudio Tapia, presidente de AFA, y bajo el ala de César Luis Menotti, entonces director de selecciones nacionales, Scaloni fue ratificado como entrenador principal tras sus primeros amistosos, encomendado a prepara la Copa América 2019.
Seis años después, Lionel Scaloni transformó una generación golpeada en un plantel que supo mostrarse invencible, y conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024. Además de las vitrinas llenas, el entrenador edificó la mayor racha invicta de la historia del fútbol argentino con 36 partidos sin conocer la derrota. Su porcentaje de efectividad lo posiciona en la mesa chica de los grandes estrategas de todos los tiempos, devolviéndole la identidad y el romance idílico a la Scaloneta con los hinchas.
Sin experiencia previa al frente de primeros equipos, Lionel Scaloni quemó los libros del fútbol mientras escribía los propios. Su perspectiva humana para gestionar al plantel es tan destacada como las acertadas decisiones tácticas y estratégicas tomadas durante estos años. El DT logró una renovación orgánica y criteriosa en la Selección Argentina, con varios plenos a la hora de elegir jugadores.
Argentina vs Cabo Verde: cuándo y a qué hora se juegan los 16avos del Mundial 2026
En busca del récord de Guillermo Stábile
Con este centenar de encuentros, el actual DT albiceleste se ubica en el segundo puesto histórico de presencias. Tras superar a próceres como César Luis Menotti (79) y Carlos Salvador Bilardo (79), Scaloni es el segundo entrenador que logra dirigir 100 partidos oficiales a la Selección Argentina, todos de manera ininterrumpida desde su debut.
El horizonte marca que el único récord por vencer es el de Guillermo Stábile, quien lidera la tabla histórica con 124 partidos dirigidos en dos ciclos diferentes. El santafesino está en las puertas de ser el técnico con más partidos en la historia de la Selección.
El top 10 de entrenadores con más partidos en la Selección Argentina
Guillermo Stábile: 124 partidos
Lionel Scaloni: 100 partidos (frente a Cabo Verde)
César Luis Menotti: 79 partidos
Carlos Salvador Bilardo: 79 partidos
Alfio Basile: 76 partidos
Marcelo Bielsa: 69 partidos
Daniel Passarella: 52 partidos
Alejandro Sabella: 41 partidos
Gerardo Martino: 29 partidos
José Pékerman: 27 partidos
Los 99 partidos de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina
1 8/9/2018 Los Ángeles Amistoso 3-0 vs. Guatemala
2 11/9/2018 Nueva Jersey Amistoso 0-0 vs. Colombia
3 11/10/2018 Riad Amistoso 4-0 vs. Irak
4 16/10/2018 Yeda Amistoso 0-1 vs. Brasil
5 16/11/2018 Córdoba Amistoso 2-0 vs. México
6 20/11/2018 Mendoza Amistoso 2-0 vs. México
7 22/3/2019 Cabudare Amistoso 1-3 vs. Venezuela
8 26/3/2019 Tánger Amistoso 1-0 vs. Marruecos
9 7/6/2019 San Juan Amistoso 5-1 vs. Nicaragua
10 15/6/2019 Salvador Copa América 0-2 vs. Colombia
11 19/6/2019 Belo Horizonte Copa América 1-1 vs. Paraguay
12 23/6/2019 Porto Alegre Copa América 2-0 vs. Qatar
13 28/6/2019 Río de Janeiro Copa América 2-0 vs. Venezuela
14 2/7/2019 Belo Horizonte Copa América 0-2 vs. Brasil
15 6/7/2019 San Pablo Copa América 2-1 vs. Chile
16 5/9/2019 Los Ángeles Amistoso 0-0 vs. Chile
17 10/9/2019 San Antonio Amistoso 4-0 vs. México
18 9/10/2019 Dortmund Amistoso 2-2 vs. Alemania
19 13/10/2019 Elche Amistoso 6-1 vs. Ecuador
20 15/11/2019 Riad Amistoso 1-0 vs. Brasil
21 18/11/2019 Tel Aviv Amistoso 2-2 vs. Uruguay
22 8/10/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador
23 13/10/2020 La Paz Eliminatorias 2-1 vs. Bolivia
24 12/11/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-1 vs. Paraguay
25 17/11/2020 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú
26 3/6/2021 Santiago del Estero Eliminatorias 1-1 vs. Chile
27 8/6/2021 Barranquilla Eliminatorias 2-2 vs. Colombia
28 14/6/2021 Río de Janeiro Copa América 1-1 vs. Chile
29 18/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Uruguay
30 21/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Paraguay
31 28/6/2021 Cuiabá Copa América 4-1 vs. Bolivia
32 3/7/2021 Goiania Copa América 3-0 vs. Ecuador
33 6/7/2021 Brasilia Copa América 1-1 (3-2) vs. Colombia
34 10/7/2021 Río de Janeiro Copa América 1-0 vs. Brasil
35 2/9/2021 Caracas Eliminatorias 3-1 vs. Venezuela
36 9/9/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia
37 7/10/2021 Asunción Eliminatorias 0-0 vs. Paraguay
38 10/10/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay
39 14/10/2021 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú
40 12/11/2021 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay
41 16/11/2021 San Juan Eliminatorias 0-0 vs. Brasil
42 27/1/2022 Calama Eliminatorias 2-1 vs. Chile
43 1/2/2022 Córdoba Eliminatorias 1-0 vs. Colombia
44 25/3/2022 La Bombonera Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela
45 29/3/2022 Guayaquil Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador
46 1/6/2022 Wembley Finalissima 3-0 vs. Italia
47 5/6/2022 Pamplona Amistoso 5-0 vs. Estonia
48 23/9/2022 Miami Amistoso 3-0 vs. Honduras
49 27/9/2022 Nueva Jersey Amistoso 3-0 vs. Jamaica
50 16/11/2022 Abu Dhabi Amistoso 5-0 vs. Emiratos Árabes
51 22/11/2022 Doha Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita
52 26/11/2022 Doha Mundial 2-1 vs. México
53 30/11/2022 Doha Mundial 2-0 vs. Polonia
54 3/12/2022 Rayán Mundial 2-1 vs. Australia
55 9/12/2022 Doha Mundial 2-2 (4-3) vs. Países Bajos
56 13/12/2022 Doha Mundial 3-0 vs. Croacia
57 18/12/2022 Doha Mundial 3-3 (4-3) vs. Francia
58 23/3/2023 Monumental Amistoso 2-0 vs. Panamá
59 28/3/2023 Santiago del Estero Amistoso 7-0 vs. Curazao
60 15/6/2023 Beijing Amistoso 2-0 vs. Australia
61 19/6/2023 Yakarta Amistoso 2-0 vs. Indonesia
62 7/9/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador
63 12/9/2023 La Paz Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia
64 12/10/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Paraguay
65 17/10/2023 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú
66 16/11/2023 La Bombonera Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay
67 21/11/2023 Río de Janeiro Eliminatorias 1-0 vs. Brasil
68 22/3/2023 Filadelfia Amistoso 3-0 vs. El Salvador
69 27/3/2023 Los Ángeles Amistoso 3-1 vs. Costa Rica
70 9/6/2024 Chicago Amistoso 1-0 vs. Ecuador
71 14/6/2024 Landover Amistoso 4-1 vs. Guatemala
72 20/6/2024 Atlanta Copa América 2-0 vs. Canadá
73 25/6/2024 Nueva Jersey Copa América 1-0 vs. Chile
74 29/6/2024 Miami Copa América 2-0 vs. Perú
75 4/7/2024 Houston Copa América 1-1 (4-2) vs. Ecuador
76 9/7/2024 Nueva Jersey Copa América 2-0 vs. Canadá
77 14/7/2024 Miami Copa América 1-0 vs. Colombia
78 5/9/2024 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Chile
79 10/9/2024 Barranquilla Eliminatorias 1-2 vs. Colombia
80 10/10/2024 Maturín Eliminatorias 1-1 vs. Venezuela
81 15/10/2024 Monumental Eliminatorias 6-0 vs. Bolivia
82 14/11/2024 Asunción Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay
83 19/11/2024 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú
84 21/3/2025 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay
85 25/3/2025 Monumental Eliminatorias 4-1 vs. Brasil
86 5/6/2025 Santiago Eliminatorias 1-0 vs. Chile
87 10/6/2025 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Colombia
88 4/9/2025 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela
89 9/9/2025 Quito Eliminatorias 0-1 vs. Ecuador
90 10/10/2025 Miami Amistoso 1-0 vs. Venezuela
91 14/10/2025 Fort Lauderdale Amistoso 6-0 vs. Puerto Rico
92 14/11/2025 Luanda Amistoso 2-0 vs. Angola
93 27/3/2026 La Bombonera Amistoso 2-1 vs. Mauritania
94 31/3/2026 La Bombonera Amistoso 5-0 vs. Zambia
95 6/6/2026 College Station Amistoso 2-0 vs. Honduras
96 9/6/2026 Auburn Amistoso 3-0 vs. Islandia
97 16/6/2026 Kansas City Mundial 3-0 Argelia
98 22/6/2026 Dallas Mundial 2-0 Austria
99 27/6/2026 Dallas Mundial 3-1 Jordania
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