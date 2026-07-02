Argentina vs Cabo Verde: la selección llegó a Miami para jugarse el pase a octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina aterrizó en Miami y ya se instaló en el hotel donde fue recibido por una marea de hinchas argentinos. La selección de Messi y Scaloni abandonó Kansas City en la recta final de la preparación para el partido del viernes ante Cabo Verde.

Argentina fue recibida por miles de hinchas que se encuentran en la ciudad con o sin entrada para el duelo de 16avos de final. La selección muda su base de operaciones a Miami, allí donde levantará el nuevo búnker en caso de acceder a la instancia de octavos de final.

Lionel Scaloni habla y define el equipo para enfrentar a Cabo Verde

El jueves será una jornada intensa para el combinado argentino, comenzando con la conferencia de prensa protocolar que Lionel Scaloni dará ante los medios acreditados, y acompañado por un jugador.

Lionel Scaloni

Más tarde el plantel entrenará en el predio Florida Blue con quince minutos abiertos al periodismo, y hermetismo en el resto de una práctica que terminará por definir al equipo que enfrentará a Cabo Verde.

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Argentina vs Cabo Verde: a qué hora juega y cómo ver el partido en vivo

La Selección Argentina jugará su primer partido oficial ante Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19.00hs (hora Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El canadiense Drew Fischer será el juez principal del duelo que podrá seguirse en vivo por Telefé, TyC Sports, DSports y su retransmisión por la TV Pública.

NZ