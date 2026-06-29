El 29 de junio de 1986 quedó grabado a fuego en la historia grande del deporte nacional. Aquel día, la Selección Argentina conducida por Carlos Salvador Bilardo derrotó 3-2 a Alemania Federal en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, conquistando su segunda Copa del Mundo. Con un Diego Armando Maradona en estado de gracia absoluto y un plantel que venció la adversidad y las feroces críticas previas, el conjunto albiceleste alcanzó la inmortalidad futbolística.

Argentina Campeón del Mundo 1986

El camino a la gloria y una final para el infarto

La ventaja inicial llegó a los 23 minutos gracias a un cabezazo de Jorge Luis Brown, seguido por una gran definición de Jorge Valdano en el inicio del complemento que parecía liquidar la historia. Sin embargo, el orgullo teutón emparejó las acciones con tantos de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler, sembrando el nerviosismo y la incertidumbre

Maradona Eterno: el Gol del Siglo y la Mano de Dios cumplen 40 años

La magia de Maradona y una corrida eterna de Burruchaga

Cuando el fantasma del alargue acechaba, apareció la magia del 10. Rodeado de rivales, Diego Maradona frotó la lámpara y metió una asistencia imposible para habilitar a Jorge Burruchaga. Burru protagonizó una corrida memorable de cara al arco y, ante la salida del arquero Schumacher, definió con una caricia al segundo palo para sellar el 3-2 definitivo que desató el delirio en todo el país.

Argentina Campeón del Mundo 1986

Un legado inalterable a 40 años de la hazaña

A cuatro décadas de aquella consagración, el valor de México 86 se agiganta con el paso del tiempo. Durante 36 años fue la última, pero seguirá siendo, al momento, la única Final del Mundo que Argentina ganó en tiempo reglamentario.

Maradona cumplió el sueño del pibe y también el de tantos millones. La segunda estrella tendrá por siempre un lugar de privilegio en la Selección y en el Fútbol Argentino, que verdaderamente tocó el cielo con las manos.

NZ