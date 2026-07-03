Argentina vs Cabo Verde, por el Mundial 2026: a qué hora es, cómo verlo en vivo y formaciones

Llegó el día del mata-mata. A partir de las 19:00 horas de este viernes, Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026.

Con el objetivo de defender la corona y seguir alimentando la ilusión mundialista, la Selección se mide ante un rival que no tiene nada que perder y que ya demostró ser un hueso durísimo de roer para las potencias.

Desde el imponente Hard Rock Stadium de Miami, el partido será arbitrado por el canadiense Drew Fischer y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports, Telefe, TV Pública y DSports.

Con un Messi encendido, Argentina busca meterse en octavos de final

La Selección Argentina arriba a los mata-mata con el pecho inflado tras dominar con autoridad el Grupo J. Cosechó tres triunfos al hilo: 3-0 contra Argelia, 2-0 frente a Austria y un trabajado 3-1 ante Jordania.

A sus 39 años y en su sexto Mundial, el capitán se encuentra en un nivel fuera de lo común. Lionel Messi ya acumula seis goles en la competencia y es el faro futbolístico de un equipo que juega con la memoria de los campeones. Por otra parte, tras darle descanso y rotación a gran parte del plantel titular en la última fecha de la fase inicial, Lionel Scaloni recibió la mejor noticia médica: Cristian Cuti Romero dejó atrás un fuerte golpe en la rodilla y entrenó a la par del grupo, por lo que recuperaría su lugar en la zaga central al lado de Lisandro Martínez.

Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de los mundiales

Con Enzo Fernández en el eje del mediocampo, secundado por el despliegue incansable de Rodrigo De Paul y la lucidez técnica de Alexis Mac Allister, la mitad de la cancha albiceleste asoma sin fisuras para hacerse dueña de la posesión.

En caso de llevarse la victoria, el seleccionado nacional se enfrentará el próximo martes al vencedor del duelo que protagonizarán Australia y Egipto esta tarde.

Cabo Verde busca volver a sorprender al mundo del fútbol

Cabo Verde está viviendo un auténtico sueño en su primera participación histórica en una Copa del Mundo. Logró meterse de forma heroica entre los mejores 32 equipos del planeta tras finalizar en la segunda posición del durísimo Grupo H, dejando en el camino ni más ni menos que a la histórica Uruguay.

Los Tiburones Azules se transformaron en una pared defensiva indestructible durante la fase de grupos. Consiguieron su boleto a la fase eliminatoria tras igualar los tres partidos de su zona: un resonante 0-0 ante España en el debut, un luchado 2-2 frente a Uruguay y un vibrante 0-0 contra Arabia Saudita en el cierre.

Vozinha, la figura de Cabo Verde

Dirigidos con maestría táctica por Bubista, el elenco de las islas se refugia en una sólida estructura de doble línea de cuatro y aprovecha la asombrosa velocidad de sus extremos para las transiciones rápidas. No registran bajas por expulsión o lesión de gravedad, por lo que pondrán toda la carne al asador.

Si Cabo Verde está hoy en los 16avos de final, se lo debe en gran parte a su jugador más popular, Vozinha. A sus 40 años, el arquero se convirtió en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo tras sostener a su equipo con atajadas imposibles ante España y Uruguay. Su carisma y sus milagros bajo los tres palos lo transformaron en un personaje viral y en la principal esperanza africana.

Argentina vs Cabo Verde: las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento.

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