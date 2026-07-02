viernes 03 de julio del 2026
Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: la formación de Scaloni para el duelo de 16avos del Mundial 2026

Lionel Scaloni ultima detalles para la presentación de la Selección Argentina en los 16avos de la Copa Mundial 2026. Lionel Messi lidera el equipo que buscará avanzar de ronda ante Cabo Verde.

Formación de Argentina en el debut del Mundial 2026
Formación de Argentina en el debut del Mundial 2026 | AFP
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La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 y Lionel Scaloni tiene al equipo para intentar meterse octavos. La selección realizó el último entrenamiento el jueves en Miami, allí donde el entrenador ultimó detalles.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Miami
Entrenamiento de la Selección Argentina en Miami

La confirmación oficial llegará en vísperas al encuentro que comenzará a las 19hs, aunque las dudas comienzan a disiparse y la alineación titular gana color.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde en el Mundial 2026

Scaloni anticipó en conferencia de prensa que Cuti Romero está respondiendo bien, y que será titular en caso que así siga, tal como se prevé. La principal duda pasa por el lateral izquierdo, donde la buena aparición de Tagliafico ante Jordania representa competencia para Facundo Medina, quien parece inamovible.

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La Selección Argentina formaría ante Cabo Verde con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

 NZ

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